Крпило на Атлетико Мадрид с поредна контузия

  • 22 дек 2025 | 05:52
Крилото на Атлетико Мадрид Николас Гонсалес получи нова травма. По време на спринт за топката в мача срещу Жирона, той усети остро пробождане в мускула още преди да е изтекла 30-ата минута на срещата. Футболистът веднага разбра, че се е контузил, и вдигна ръка, за да поиска смяна.

Лекарят на „рохибланкос“ Оскар Селада излезе на терена, за да окаже помощ на играча, но още в същия момент Конър Галахър започна интензивна загрявка. Треньорският щаб веднага осъзна сериозността на ситуацията и се подготви за принудителна смяна.

Това не е първата контузия за аржентинеца през този сезон. Той вече имаше физически проблеми, които го оставиха извън игра за няколко мача. Трябва да се отбележи, че Нико е титуляр в почти всички срещи, за които е на разположение, въпреки че краят на 2025 г. не беше най-добрият за него.

Снимки: Gettyimages

