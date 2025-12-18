Лангле ще пропусна поне два месеца, Йоренте поднови тренировки

Опитният централен защитник на Атлетико Мадрид Клеман Лангле ще отсъства поне два месеца заради контузията, която получи още в 10-ата минута на мача за Купата на краля срещу Атлетико Балеарес. Официалната диагноза е "високостепенно разтежение на медиалната колатерална връзка без съпътстващи наранявания", което според "Марка" означава, че той ще пропусне минимум 10 мача на "дюшекчиите", в това число и срещата с Реал Мадрид от турнира за Суперкупата в началото на следващата година.

Лангле не е твърд титуляр в състава на Диего Симеоне, но има важна роля за ротациите на аржентинеца. До момента той е изиграл 12 мача и над 900 минути, а отсъствието му още повече ограничава избора в центъра на защитата.

Добрата новина в състава на Атлетико е, че днес Маркос Йоренте, който получи контузия в мача с Хетафе на 23 ноември и пропусна вече седем мача, днес поднови тренировки. Възможно е той да се завърне в титулярния състав още за мача с Жирона през уикенда.

💣🚨 BREAKING: Marcos Llorente is back in training with the team!@marca pic.twitter.com/5B7eTmqR17 — Atletico Universe (@atletiuniverse) December 18, 2025

Снимки: Imago