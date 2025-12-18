Популярни
  • 18 дек 2025 | 16:31
Лангле ще пропусна поне два месеца, Йоренте поднови тренировки

Опитният централен защитник на Атлетико Мадрид Клеман Лангле ще отсъства поне два месеца заради контузията, която получи още в 10-ата минута на мача за Купата на краля срещу Атлетико Балеарес. Официалната диагноза е "високостепенно разтежение на медиалната колатерална връзка без съпътстващи наранявания", което според "Марка" означава, че той ще пропусне минимум 10 мача на "дюшекчиите", в това число и срещата с Реал Мадрид от турнира за Суперкупата в началото на следващата година.

Лангле не е твърд титуляр в състава на Диего Симеоне, но има важна роля за ротациите на аржентинеца. До момента той е изиграл 12 мача и над 900 минути, а отсъствието му още повече ограничава избора в центъра на защитата.

Добрата новина в състава на Атлетико е, че днес Маркос Йоренте, който получи контузия в мача с Хетафе на 23 ноември и пропусна вече седем мача, днес поднови тренировки. Възможно е той да се завърне в титулярния състав още за мача с Жирона през уикенда.

Снимки: Imago

Подариха на Меси часовник за 1,1 млн. долара, в света има само 12 такива

Бруно Фернандеш: Португалия не играе по-добре без Роналдо

“Бернабеу” продължава да бъде фаворит за финала на Мондиал 2030

Рома връща Цимикас на Ливърпул през януари

Шефът на Ла Лига: Имаме 15 титли повече от Премиър лийг в ерата на финансовия феърплей

Давиде Анчелоти напусна Ботафого и ще се присъедини към щаба на баща си

Валтер Папазки е новият собственик на ЦСКА

Няма сделка! Sport Republic излезе с официална позиция относно преговорите с Левски

Лудогорец - Левски, "червен" сблъсък и пловдивско дерби на 1/4-финалите за Купата

Тъжен ден за българския спорт: Отиде си легендарният борец Боян Радев

В Ман Сити са все по-сигурни, че Пеп си тръгва, а фаворитът за негов заместник е изненадващ

Бронзовият олимпийски медалист Божидар Андреев хванат с допинг

