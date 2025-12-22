Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Атлетико Мадрид
  3. Симеоне: Трябва да даваме 120%, за да сме на нивото на Барса и Реал

Симеоне: Трябва да даваме 120%, за да сме на нивото на Барса и Реал

  • 22 дек 2025 | 02:33
  • 98
  • 0
Симеоне: Трябва да даваме 120%, за да сме на нивото на Барса и Реал

Атлетико Мадрид затвори 2025 г. с победа срещу Жирона с 3:0 в 17-ия кръг на Ла Лига. След мача Диего Симеоне направи равносметка на годината и заяви, че "дюшекчиите" трябва да дават 120% от себе си във всеки мач, за да имат шанс да се борят с Барселона и Реал Мадрид.

„Това ни оставя по средата. Половината от миналия сезон и половината от този. През миналия сезон се представихме много добре в Шампионската лига, в Ла Лига ни липсваше тласък и убеденост. За да стигнем до мястото, което искаме, 100 процента не са достатъчни. Всеки път, когато виждаме Реал Мадрид и Барселона, си мисля, че поради различни ситуации трябва да даваме 110 или 120 процента. Не успяхме да достигнем това ниво и останахме на това място. През този полусезон, до средата на сезона, отборът излезе от трудна ситуация. Благодарение на късмета от работата, вярата, убедеността и сигурността, както и знанието какво искаме, това ни даде спокойствието да следваме пътя, който желаем“, анализира той на пресконференция, признавайки, че отборът има място за подобрение.

„Винаги имаме място за подобрение. Трябва да продължим да коригираме ситуации. Пресирахме добре в противниковото поле, но те създават опасност. Високото пресиране не е лесно и трябва да се адаптираме, за да продължим да играем по този начин“, добави той, подчертавайки страхотно спасяване на Облак.

„Вярвам, че промените винаги ни помагат да контролираме играта през голяма част от времето. Не е лесно, защото и противникът играе. Резултатът е 3:0, но при 1:0 има страхотно спасяване на Облак, при ситуация, която е фаул срещу Коке. И при 2:0 има ново спасяване на Облак. Винаги е трудно да контролираш играта през цялото време“, каза той.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Бетис изпрати годината със здрав бой над Хетафе

Бетис изпрати годината със здрав бой над Хетафе

  • 22 дек 2025 | 00:24
  • 399
  • 0
Лион с класика на 1/8-финал за Купата на Франция

Лион с класика на 1/8-финал за Купата на Франция

  • 22 дек 2025 | 00:00
  • 436
  • 0
Десетима от Дженоа рухнаха в края срещу Аталанта

Десетима от Дженоа рухнаха в края срещу Аталанта

  • 21 дек 2025 | 23:49
  • 412
  • 0
Аморим: Ние бяхме по-добрият отбор, но важен е само резултатът

Аморим: Ние бяхме по-добрият отбор, но важен е само резултатът

  • 21 дек 2025 | 23:26
  • 1343
  • 0
Успешно начало за домакина Мароко в Купата на африканските нации

Успешно начало за домакина Мароко в Купата на африканските нации

  • 21 дек 2025 | 23:06
  • 3437
  • 1
Късен гол донесе точка на Херманщат, Иванов не игра

Късен гол донесе точка на Херманщат, Иванов не игра

  • 21 дек 2025 | 22:29
  • 276
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Рафиня, Ямал и вратарят гарантираха спокойни празници за Барселона на върха

Рафиня, Ямал и вратарят гарантираха спокойни празници за Барселона на върха

  • 21 дек 2025 | 19:08
  • 27601
  • 779
Морган Роджърс попари Ман Юнайтед с два брилянтни гола и донесе 10-а поредна победа на Астън Вила

Морган Роджърс попари Ман Юнайтед с два брилянтни гола и донесе 10-а поредна победа на Астън Вила

  • 21 дек 2025 | 20:27
  • 24177
  • 83
Марица срази Левски и грабна efbet Купа на България

Марица срази Левски и грабна efbet Купа на България

  • 21 дек 2025 | 17:22
  • 15420
  • 13
Успешно начало за домакина Мароко в Купата на африканските нации

Успешно начало за домакина Мароко в Купата на африканските нации

  • 21 дек 2025 | 23:06
  • 3437
  • 1
Данаил Димов: Колкото и съдии да бъдат купени – Стефка Костадинова е задраскана от МОК

Данаил Димов: Колкото и съдии да бъдат купени – Стефка Костадинова е задраскана от МОК

  • 21 дек 2025 | 12:21
  • 21861
  • 43
Редица звезди се включиха в турнира в подкрепа на Любо Пенев

Редица звезди се включиха в турнира в подкрепа на Любо Пенев

  • 21 дек 2025 | 13:32
  • 14413
  • 20