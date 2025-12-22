Симеоне: Трябва да даваме 120%, за да сме на нивото на Барса и Реал

Атлетико Мадрид затвори 2025 г. с победа срещу Жирона с 3:0 в 17-ия кръг на Ла Лига. След мача Диего Симеоне направи равносметка на годината и заяви, че "дюшекчиите" трябва да дават 120% от себе си във всеки мач, за да имат шанс да се борят с Барселона и Реал Мадрид.

„Това ни оставя по средата. Половината от миналия сезон и половината от този. През миналия сезон се представихме много добре в Шампионската лига, в Ла Лига ни липсваше тласък и убеденост. За да стигнем до мястото, което искаме, 100 процента не са достатъчни. Всеки път, когато виждаме Реал Мадрид и Барселона, си мисля, че поради различни ситуации трябва да даваме 110 или 120 процента. Не успяхме да достигнем това ниво и останахме на това място. През този полусезон, до средата на сезона, отборът излезе от трудна ситуация. Благодарение на късмета от работата, вярата, убедеността и сигурността, както и знанието какво искаме, това ни даде спокойствието да следваме пътя, който желаем“, анализира той на пресконференция, признавайки, че отборът има място за подобрение.

„Винаги имаме място за подобрение. Трябва да продължим да коригираме ситуации. Пресирахме добре в противниковото поле, но те създават опасност. Високото пресиране не е лесно и трябва да се адаптираме, за да продължим да играем по този начин“, добави той, подчертавайки страхотно спасяване на Облак.

„Вярвам, че промените винаги ни помагат да контролираме играта през голяма част от времето. Не е лесно, защото и противникът играе. Резултатът е 3:0, но при 1:0 има страхотно спасяване на Облак, при ситуация, която е фаул срещу Коке. И при 2:0 има ново спасяване на Облак. Винаги е трудно да контролираш играта през цялото време“, каза той.

Снимки: Gettyimages