Гризман - най-големият лукс в европейския футбол

Едва 8 титулярни участия в общо 23 мача показват, че Антоан Гризман вече не може да бъде смятан за твърд титуляр в Атлетико. Това обаче не означава, че той не остава ключова фигура за отбора. Бившата знакова звезда сега изпълнява нова роля, която го превръща в истински лукс, когато влиза от пейката. Неслучайно в петте големи първенства няма по-ефективен „жокер“, пише "Марка".

Вярно е, че титулярното му участие срещу Айнтрахт той използва, за да отбележи своя гол номер 200 – граница, недостигната от никой друг в 122-годишната история на Атлетико с червено-бялата фланелка. Голямата стойност на Антоан в тази статистика обаче е, че макар на 34 години физиката вече да не му позволява главоломни темпове, талантът му все още е достатъчен, за да прави разликата, когато се появи на терена в хода на мача.

Особено ако сцената е „Метрополитано“, тъй като и петте му гола, отбелязани като резерва, са пред собствената публика. Първият бе, за да оформи разгрома в дербито срещу Реал Мадрид, а следващият – за крайното 3:0 срещу Севиля. Той добави още два, с които беше решаващ, както вчера срещу Валенсия, при победата с 3:1 над Леванте.

Общо 5 попадения, които го правят най-смъртоносния резервен играч на Стария континент, оставяйки зад себе си четирите гола на Робинио Ваз с Олимпик Марсилия, Хамза Игамане с Лил и Щефан Шимер с Хайденхайм 1846.

This angle of Griezmann's goal ❤️🤍 pic.twitter.com/BmNhfBarOu — Sleeper Atletico Madrid (@SleeperAtletico) December 13, 2025

Именно скромността на Гризман да приеме новата си роля – преминавайки от най-голямата звезда на отбора към принос от всяка позиция, независимо дали като лидер в съблекалнята или като свежа сила от пейката – е най-голямата му ценност.

„В крайна сметка съм тук за това, от което има нужда треньорът и отборът. Идвахме от сериозно натоварване в Шампионската лига и резервите дадохме искрата, от която тимът се нуждаеше“, каза той веднага след като се превърна в герой. „Щастлив съм. Имам прекрасно семейство, живея в прекрасен град и играя пред прекрасна публика. Опитвам се да показвам, че мога да бъда полезен в минутите, които получавам. Моето бъдеще? Да спечеля трофей с Атлетико“, добави той, за да подчертае, че все още има една незавършена мисия.