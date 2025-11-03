Гризман записа голямо постижение

Антоан Гризман вкара гол за Атлетико Мадрид при победата над Севиля с 3:0 в 89-ата минута, като това се оказа негово попадение под номер 200 в испанския елит, подчертават медиите в страната. Това постижение е исроческо и е било по силата на малко футболисти до момента.

Гризман вкарва първия си гол в испанския елит през сезон 2010/11 с фланелката на Реал Сосиедад срещу Депортиво Ла Коруня. Петдесетият му гол е вече с фланелката на Атлетико Мадрид срещу Райо Валекано през сезон 2014/15. Попадение номер 100 е през кампанията 2016/17 за Атлетико при гостуването на Еспаньол. А гол №150 е с фланелката на Барселона срещу Уеска през сезон 2020/21.

Французинът е вкарал 138 гола с Атлетико Мадрид, 40 с Реал Сосиедад и 22 с Барселона. С постижението си той е на 11-о място в цялата история на Примера дивисион, като е далеч напред от актуалните футболисти, а следващият е Яго Аспас от Селта Виго, който има на сметката си 166 гола. Той е вторият французин по брой голове, като пред него е Карим Бензема, който има 238 с фланелката на Реал Мадрид.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Antoine Griezmann becomes the 5th player to score 200 La Liga goals in the 21st century. pic.twitter.com/OqmgT2ZsYI — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 1, 2025