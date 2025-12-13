Популярни
  Sportal.bg
  Атлетико Мадрид
  3. Симеоне за ролята на Гризман и Коке: Големите играчи никога не създават проблеми

Симеоне за ролята на Гризман и Коке: Големите играчи никога не създават проблеми

  • 13 дек 2025 | 22:58
  • 474
  • 0

Старши треньорът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне отличи специално заслугата на Антоан Гризман в победата над Валенсия с 2:1. Бившият френски национал се появи като резерва и донесе трите точки на "дюшекчиите".

"Направих ето така (вдига ръце към небето – бел. ред.), когато Гризман вкара гола, защото съм му много благодарен за таланта. Това беше невероятен гол – страхотен пас от Пубил, контрол, удар, движение. Антоан е играч, който може да промени хода на всеки мач. С представяне като днешното той си заслужи статута на клубна легенда, на най-добрия голмайстор в историята на клуба, и аз съм му безкрайно благодарен", коментира Симеоне.

Легенди върнаха Атлетико Мадрид в битката във финалното домакинство за годината
Легенди върнаха Атлетико Мадрид в битката във финалното домакинство за годината

"Преди няколко дни разговаряхме доста дълго с Гризман и Коке. Може би Коке изигра много мачове напоследък, докато Джони Кардосо нямаше възможност да влиза толкова редовно, колкото ни е нужно, но Коке реагира както винаги. А Антоан вече не започва толкова често като титуляр и не е лесно да откажеш на легендарен играч ролята, която той смята, че заслужава. Искахме да му покажем колко е важен, дори и да не е в стартовия състав. Защото той притежава уникални качества и класа, каквито малцина имат. Сега Гризман се наслаждава се на играта си и заедно с Коке помага на отбора, в което се състои и тяхното присъствие в тима", обясни Чоло.

"Големите играчи никога не създават проблеми. Истинските играчи. Те не създават проблеми, защото разбират мястото си, знаят, че възрастта им напредва, приемат ролята и позицията си в отбора и се раздават напълно, както демонстрираха днес Антоан и Коке", добави наставникът на Атлетико.

Снимки: Gettyimages

