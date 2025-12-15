Капитанът на Борусия Мьонхенгладбах аут за дълго

Капитанът на Борусия Мьонхенгладбах Тим Клайндийнст е контузен отново, но в клуба вярват, че този път не му предстои дълго отсъствие. Нападателят се завърна в игра съвсем наскоро, след като месеци наред лекуваше травма в менискуса. Той записа общо шест минути в три от последните пет срещи на "жребчетата", но нов проблем с коляното ще го задържи извън игра за неопреледен период от време.

От Борусия посочиха, че 30-годишният германски национал вече е претърпял малка оперативна процедура и сега му предстои процес по възстановяване. Новата контузия обаче поставя под въпрос участието на играча на световното първенство в средата на следващата година. Шестте минути от края на миналия месец са единствените игрови, които той има през сезона, след като през миналата кампания пропусна едва три двубоя.

Снимки: Gettyimages