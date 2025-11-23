Бившият изпълнителен директор на Борусия е новият президент на клуба

Ханс-Йоахим Вацке беше избран за президент на Борусия (Дортмунд) по време на Общото събрание на германския клуб, съобщи агенция DPA.

Hans-Joachim Watzke is the new president of Ballspielverein Borussia 09 e.V. Dortmund. At Sunday's general assembly, Watzke resigned from his position as CEO of Borussia Dortmund. His predecessor, Dr. Reinhold Lunow, stepped down as president on Sunday after three years in… pic.twitter.com/DP1WSWR5d3 — Borussia Dortmund (@BlackYellow) November 23, 2025

Вацке получи 59% от гласовете. От 238 000 членове на клуба само 4476 участваха в изборите.

Преди гласуването Ханс-Йоахим Вацке се оттегли от поста, който заемаше до момента - главен изпълнителен директор. 66-годишният Вацке обяви през януари 2024-а, че ще се оттегли от оперативна роля в бъдеще. Той беше главен изпълнителен директор на клуба в последните 20 години.

От май 2024-а Ларс Рикен отговаря за спортните въпроси в Управителния съвет на Борусия (Дортмунд).

В новата си позиция Ханс-Йоахим Вацке иска да „поддържа диалог между всички“ и „да бъде президент на всички фенове на Борусия (Дортмунд)“, каза той.

Hans-Joachim Watzke ist am heutigen Sonntagnachmittag von der Mitgliederversammlung zum 19. Präsidenten des Ballspielvereins Borussia 09 e.V. Dortmund gewählt worden.



Zur Meldung:

➡️ https://t.co/eKUZszkehp pic.twitter.com/vtuUprm2V3 — Borussia Dortmund (@BVB) November 23, 2025

Вацке също така призова за „още повече жени на отговорни позиции“ и пое ангажимент както към състезателните, така и към останалите отдели в клуба.