  Борусия (Дортмунд)
  2. Борусия (Дортмунд)
  Бившият изпълнителен директор на Борусия е новият президент на клуба

Бившият изпълнителен директор на Борусия е новият президент на клуба

  • 23 ное 2025 | 22:11
Бившият изпълнителен директор на Борусия е новият президент на клуба

Ханс-Йоахим Вацке беше избран за президент на Борусия (Дортмунд) по време на Общото събрание на германския клуб, съобщи агенция DPA.

Вацке получи 59% от гласовете. От 238 000 членове на клуба само 4476 участваха в изборите.

Преди гласуването Ханс-Йоахим Вацке се оттегли от поста, който заемаше до момента - главен изпълнителен директор. 66-годишният Вацке обяви през януари 2024-а, че ще се оттегли от оперативна роля в бъдеще. Той беше главен изпълнителен директор на клуба в последните 20 години.

От май 2024-а Ларс Рикен отговаря за спортните въпроси в Управителния съвет на Борусия (Дортмунд).

В новата си позиция Ханс-Йоахим Вацке иска да „поддържа диалог между всички“ и „да бъде президент на всички фенове на Борусия (Дортмунд)“, каза той.

Вацке също така призова за „още повече жени на отговорни позиции“ и пое ангажимент както към състезателните, така и към останалите отдели в клуба.

