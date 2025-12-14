Популярни
  Байерн (Мюнхен)
  2. Байерн (Мюнхен)
  Задава се ново предателство по остта Борусия (Д) - Байерн

  • 14 дек 2025 | 03:59
Задава се ново предателство по остта Борусия (Д) - Байерн

В момента Байерн (Мюнхен) търси нов централен защитник, като основна цел на баварците е Нико Шлотербек от Борусия (Дортмунд). Нещо повече, изглежда, че на бранителя от "Сигнал Идуна Парк" му допада идеята да подпише с големия съперник! През годините баварците са „откраднали“ от Борусия множество важни футболисти, като най-известните имена са Роберт Левандовски, Матс Хумелс, Марио Гьотце и Рафаел Герейро. Разбира се, имаше и играчи, които не пожелаха да преминат при големия съперник, като най-известният пример е Марко Ройс, който остана на "Сигнал Идуна Парк" до 2024 г., когато се раздели с Дортмунд и подписа с ЛА Галакси в МЛС.

Също така, и други футболисти, по онова време смятани за млади таланти, като Ерлинг Холанд, Джуд Белингам, Усман Дембеле или Джейдън Санчо, отказаха трансфер в Байерн, предпочитайки нови предизвикателства в други топ първенства на Европа.

Същият сценарий изглеждаше, че ще последва и Нико Шлотербек, понастоящем най-високо оцененият защитник на отбора, воден от Нико Ковач (40 милиона евро – Transfermarkt), който многократно е заявявал, че е изключително привързан към клуба от Вестфалия и ако реши да напусне Борусия, следващата му дестинация ще бъде извън границите на Германия.

Байерн води конструктивни разговори за подновяването на договора на Упамекано
Байерн води конструктивни разговори за подновяването на договора на Упамекано

Въпреки това, това решение сега е под въпрос, според Кристиан Фалк, директор на футболния отдел на изданието BILD. Германецът уточни, че Байерн ще направи всичко възможно да привлече Шлотербек през лятото на 2026 г., а защитникът на Дортмунд би бил отворен за преминаване на "Алианц Арена". Има обаче и едно изключително важно условие. Баварците ще започнат преговори за трансфера на Шлотербек само ако Дайо Упамекано не поднови договора си, като споразумението между французина и Байерн изтича в края на текущия сезон.

„Много зависи от Дайо (бел. ред. – Упамекано). Ако Упа поднови договора си, тогава ще бъде изключително трудно. Това, което ме изненада обаче, бяха новините, получени от другата страна. Доколкото разбирам, Нико (бел. ред. – Шлотербек) би бил отворен за трансфер в Байерн. Наистина ми е любопитно какво ще се случи и как ще управляват ситуацията от Дортмунд“, сподели Кристиан Фалк

Според BILD, преговорите между представителите на баварския клуб и агентите на Упамекано са в значителен застой през последните седмици, като причината, разбира се, е финансовата страна. Французинът е поискал от Байерн значително подобрена заплата, желаейки да стане един от най-добре платените играчи в отбора. Германското издание съобщи, че годишното възнаграждение, поискано от Упамекано, е 20 милиона евро, плюс бонус при подписване от още 20. Баварците не са се съгласили и преговорите са били „замразени“.

Също така, важен фактор за осъществяването на този трансфер може да бъде Ули Хьонес, почетният президент на клуба от "Алианц Арена", който е голям фен на германския защитник, когото харесва още от времето, когато той играеше за Фрайбург, преди да премине в Борусия, съобщи Тобиас Алтшафл в подкаста „Байерн Инсайд“. Нещо повече, в този контекст, от Байерн биха били изкушени да започнат преговори първо с Шлотербек, а след това с Дортмунд.

Снимки: Gettyimages

