Борусия (Дортмунд) не стори достатъчно за победа над Бодьо/Глимт

Тимът на Борусия (Дортмунд) спечели само точка срещу Бодьо/Глимт в домакинството си от шестия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Срещата в Германия завърши 2:2, след като “жълто-черните” на два пъти повеждаха в резултата, но съперникът все успяваше да изравни.

Така Дортмунд е на точка от място в топ 8, което класира директно за осминафиналите. Бодьо/Глимт пък продължава да няма победа, но има три ремита и едва ли ще намери място сред първите 24.

Полувремената на “Сигнал Идуна Парк” бяха идентични. С гол на Юлиан Брант домакините излизаха напред, после правеха няколко пропуска, след което биваха наказани.

Брант реализира за 1:0 в 18-ата след атака, тръгнала от грешка на футболист на скандинавците. Две минути по-късно Максимилиан Байер пропиля чисто положение за втори гол. Играчите на Бодьо/ Глимт стигнаха до 1:1 чрез Алеесами в 42-рата след корнер.

След паузата нещата се повториха: Брант беше точен за 2:1 в 51-вата, преди в 75-ата Йенс Хауге да се разпише за 2:2.

На Дортмунд предстоят мачове срещу Тотнъм в Лондон и срещу Интер вкъщи. Тежка е оставаща програма и на Бодьо/Глимт - домакинство на Манчестър Сити и визита в Мадрид на Атлетико.