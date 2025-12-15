Джоуб Белингам има подкрепата на Борусия (Д) след червения картон срещу Фрайбург

Полузащитникът на Борусия (Дортмунд) Джоуб Белингам получи подкрепата на клуба след червения си картон, получен при равенството 1:1 срещу Фрайбург в среща от Бундеслига в неделя.

Вратарят Грегор Кобел постави съотборника си под натиск с рисковано, погрешно подаване, а Белингам впоследствие извърши нарушение срещу Филип Треу в 53-ата минута. Тимът от Дортмунд водеше с 1:0 в този момент, но по-късно домакините изравниха. Кобел пое отговорност за червения картон на английския си съотборник и заяви: „Съжалявам за него“.

Глупост на Белингам и красив гол спряха Дортмунд за радост на Байерн

20-годишният Джоуб Белингам пристигна в Борусия от Съндърланд при последния трансферен прозорец. Натискът да оправдае фамилното име и големия трансфер, след като игра във втора английска дивизия през миналия сезон, изглежда натежават на младока. Във Фрайбург той записа едва петия си мач като титуляр в първенството на Германия, а сега ще пропусне домакинския двубой срещу Борусия (Мьонхенгладбах) в петък, както и първата шампионатна среща на "жълто-черните" за 2026 година.

Спортният директор на Борусия Себастиан Кел коментира, че наказанието му е било „променящото мача“ срещу Фрайбург, но не хвърли вината върху Белингам. „Кобел можеше да реши ситуацията по-добре с цялата класа, която притежава“, каза Кел и добави: „След това някой се забърква и в този случай беше Джоуб.“ Той смята, че червеният картон трябва да се разглежда отделно въпреки трудностите на Белингам през сезона. „Мисля, че това не бива да се намесва в общата тема. Такива ситуации се случват във футбола“, заяви още Кел и допълни: „Това няма да извади момчето от релси.“

Борусия направи равенство във втори пореден мач, а защитникът Нико Шлотербек, свързван с напускане на тима, критикува съотборниците си след двубоя от Шампионската лига срещу норвежкия Бодьо/Глимт, завършил при 2:2.

