Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Борусия (Дортмунд)
  3. Джоуб Белингам има подкрепата на Борусия (Д) след червения картон срещу Фрайбург

Джоуб Белингам има подкрепата на Борусия (Д) след червения картон срещу Фрайбург

  • 15 дек 2025 | 21:32
  • 492
  • 0

Полузащитникът на Борусия (Дортмунд) Джоуб Белингам получи подкрепата на клуба след червения си картон, получен при равенството 1:1 срещу Фрайбург в среща от Бундеслига в неделя.

Вратарят Грегор Кобел постави съотборника си под натиск с рисковано, погрешно подаване, а Белингам впоследствие извърши нарушение срещу Филип Треу в 53-ата минута. Тимът от Дортмунд водеше с 1:0 в този момент, но по-късно домакините изравниха. Кобел пое отговорност за червения картон на английския си съотборник и заяви: „Съжалявам за него“.

Глупост на Белингам и красив гол спряха Дортмунд за радост на Байерн
Глупост на Белингам и красив гол спряха Дортмунд за радост на Байерн

20-годишният Джоуб Белингам пристигна в Борусия от Съндърланд при последния трансферен прозорец. Натискът да оправдае фамилното име и големия трансфер, след като игра във втора английска дивизия през миналия сезон, изглежда натежават на младока. Във Фрайбург той записа едва петия си мач като титуляр в първенството на Германия, а сега ще пропусне домакинския двубой срещу Борусия (Мьонхенгладбах) в петък, както и първата шампионатна среща на "жълто-черните" за 2026 година.

Спортният директор на Борусия Себастиан Кел коментира, че наказанието му е било „променящото мача“ срещу Фрайбург, но не хвърли вината върху Белингам. „Кобел можеше да реши ситуацията по-добре с цялата класа, която притежава“, каза Кел и добави: „След това някой се забърква и в този случай беше Джоуб.“ Той смята, че червеният картон трябва да се разглежда отделно въпреки трудностите на Белингам през сезона. „Мисля, че това не бива да се намесва в общата тема. Такива ситуации се случват във футбола“, заяви още Кел и допълни: „Това няма да извади момчето от релси.“

Борусия направи равенство във втори пореден мач, а защитникът Нико Шлотербек, свързван с напускане на тима, критикува съотборниците си след двубоя от Шампионската лига срещу норвежкия Бодьо/Глимт, завършил при 2:2.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Клубът на Пламен Андреев се оплакал на Ла Лига заради Барселона

Клубът на Пламен Андреев се оплакал на Ла Лига заради Барселона

  • 15 дек 2025 | 19:25
  • 2453
  • 1
Тери обмислял самоубийство след знаменития пропуск от финала в Москва

Тери обмислял самоубийство след знаменития пропуск от финала в Москва

  • 15 дек 2025 | 19:15
  • 3825
  • 2
Застрашен от изпадане в Лига 1 привлече бивш френски национал

Застрашен от изпадане в Лига 1 привлече бивш френски национал

  • 15 дек 2025 | 18:25
  • 1347
  • 0
В Ман Юнайтед нямат намерение да продават Мейно, но все пак могат да го пуснат през януари

В Ман Юнайтед нямат намерение да продават Мейно, но все пак могат да го пуснат през януари

  • 15 дек 2025 | 17:56
  • 1097
  • 0
Лудата житейска история на футболния маестро Хенрик Ларсон

Лудата житейска история на футболния маестро Хенрик Ларсон

  • 15 дек 2025 | 17:56
  • 6351
  • 5
Меси ще е съотборник в Интер Маями с бивш играч на Ман Юнайтед и Реал

Меси ще е съотборник в Интер Маями с бивш играч на Ман Юнайтед и Реал

  • 15 дек 2025 | 17:39
  • 4793
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Ман Юнайтед 2:1 Борнемут, Каземиро отново дава преднина на "червените дяволи"

Ман Юнайтед 2:1 Борнемут, Каземиро отново дава преднина на "червените дяволи"

  • 15 дек 2025 | 21:59
  • 3113
  • 12
Дуа и Маркус разпиляха Септември (Сф) и поведоха Лудогорец към четвъртфинал за Купата

Дуа и Маркус разпиляха Септември (Сф) и поведоха Лудогорец към четвъртфинал за Купата

  • 15 дек 2025 | 19:20
  • 25608
  • 130
Ето всички четвъртфиналисти за Купата

Ето всички четвъртфиналисти за Купата

  • 15 дек 2025 | 19:24
  • 15688
  • 12
ЦСКА 1948 взе звездата на Спартак (Варна)

ЦСКА 1948 взе звездата на Спартак (Варна)

  • 15 дек 2025 | 15:06
  • 35101
  • 58
Левски може да вземе Соле срещу Фабиен и кеш

Левски може да вземе Соле срещу Фабиен и кеш

  • 15 дек 2025 | 12:33
  • 30240
  • 57
Карлос Насар: Има ли обжалване, може отново да се замисля да се състезавам за друга държава

Карлос Насар: Има ли обжалване, може отново да се замисля да се състезавам за друга държава

  • 15 дек 2025 | 14:49
  • 18481
  • 75