Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Майнц 05
  3. Майнц си гарантира 1/8-финал в Лигата на конференциите и прати Самсунспор на плейоф

Майнц си гарантира 1/8-финал в Лигата на конференциите и прати Самсунспор на плейоф

  • 19 дек 2025 | 00:03
  • 46
  • 0
Майнц си гарантира 1/8-финал в Лигата на конференциите и прати Самсунспор на плейоф

Отборът на Майнц 05 си осигури директно участие в 1/8-финалите за Лига на конференциите, след като спечели с 2:0 като домакин на Самсунспор в последния шести кръг от основната фаза на турнира. Така германският състав прекрати негативната си серия от седем срещи без успех във всички турнири, докато турският тим допусна четвърто поредно поражение в различни състезания.

Любопитното е, че двата гола на Майнц дойдоха в рамките на няколко игрови минути, но в две различни полувремена. Малко преди края на първото полувреме капитанът Силван Видмер предприе солова акция, която завърши с негов гол в полза на домакините. В началото на втората част пък те получиха правото да изпълнят дузпа след игра с ръка на Рик ван Дронгелен. Надим Амири не сгреши от бялата точка и така отбеляза второто попадение в срещата.

След първата победа на Майнц под ръководството на новия треньор Урс Фишер, тимът завърши на шестото място в шампионатната фаза на турнира с актив от 13 точки и може да е сигурен в участието си на 1/8-финалите. Самсунспор пък приключи на 12-ата позиция в подреждането със своите 10 пункта, така че ще трябва се задоволи с участие в плейофите.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Стилиян Петров: Не получаваш време, ако не печелиш мачове

Стилиян Петров: Не получаваш време, ако не печелиш мачове

  • 18 дек 2025 | 19:45
  • 2123
  • 3
Бастони коментира интереса на Барселона и разкри дали Интер е загубил победния си дух

Бастони коментира интереса на Барселона и разкри дали Интер е загубил победния си дух

  • 18 дек 2025 | 19:38
  • 1157
  • 0
Флуминензе потвърди очакваната раздяла, Тиаго Силва с трогателно обръщение

Флуминензе потвърди очакваната раздяла, Тиаго Силва с трогателно обръщение

  • 18 дек 2025 | 18:20
  • 2236
  • 0
Рууни за дуела с 16-годишния Джуд Белингам: Постоянно ме удряше, много ми хареса

Рууни за дуела с 16-годишния Джуд Белингам: Постоянно ме удряше, много ми хареса

  • 18 дек 2025 | 18:02
  • 2312
  • 0
Рой Кийн определи брата на Коби Мейну като "идиот"

Рой Кийн определи брата на Коби Мейну като "идиот"

  • 18 дек 2025 | 17:59
  • 3496
  • 4
Тотнъм готов да се раздели с играча, донесъл последния голям трофей на клуба

Тотнъм готов да се раздели с играча, донесъл последния голям трофей на клуба

  • 18 дек 2025 | 17:53
  • 2116
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Наполи пребори Милан и очаква Болоня или Интер на финал

Наполи пребори Милан и очаква Болоня или Интер на финал

  • 18 дек 2025 | 22:57
  • 7362
  • 17
Валтер Папазки е новият собственик на ЦСКА

Валтер Папазки е новият собственик на ЦСКА

  • 18 дек 2025 | 15:36
  • 59545
  • 194
Няма сделка! Sport Republic излезе с официална позиция относно преговорите с Левски

Няма сделка! Sport Republic излезе с официална позиция относно преговорите с Левски

  • 18 дек 2025 | 12:02
  • 53270
  • 157
Лудогорец - Левски, "червен" сблъсък и пловдивско дерби на 1/4-финалите за Купата

Лудогорец - Левски, "червен" сблъсък и пловдивско дерби на 1/4-финалите за Купата

  • 18 дек 2025 | 11:37
  • 74370
  • 161
Основната фаза на Лигата на конференциите завърши, Фиорентина и Кристъл Палас извън топ 8

Основната фаза на Лигата на конференциите завърши, Фиорентина и Кристъл Палас извън топ 8

  • 19 дек 2025 | 00:06
  • 12751
  • 3
Тъжен ден за българския спорт: Отиде си легендарният борец Боян Радев

Тъжен ден за българския спорт: Отиде си легендарният борец Боян Радев

  • 18 дек 2025 | 09:24
  • 42181
  • 57