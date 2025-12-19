Майнц си гарантира 1/8-финал в Лигата на конференциите и прати Самсунспор на плейоф

Отборът на Майнц 05 си осигури директно участие в 1/8-финалите за Лига на конференциите, след като спечели с 2:0 като домакин на Самсунспор в последния шести кръг от основната фаза на турнира. Така германският състав прекрати негативната си серия от седем срещи без успех във всички турнири, докато турският тим допусна четвърто поредно поражение в различни състезания.

Любопитното е, че двата гола на Майнц дойдоха в рамките на няколко игрови минути, но в две различни полувремена. Малко преди края на първото полувреме капитанът Силван Видмер предприе солова акция, която завърши с негов гол в полза на домакините. В началото на втората част пък те получиха правото да изпълнят дузпа след игра с ръка на Рик ван Дронгелен. Надим Амири не сгреши от бялата точка и така отбеляза второто попадение в срещата.

След първата победа на Майнц под ръководството на новия треньор Урс Фишер, тимът завърши на шестото място в шампионатната фаза на турнира с актив от 13 точки и може да е сигурен в участието си на 1/8-финалите. Самсунспор пък приключи на 12-ата позиция в подреждането със своите 10 пункта, така че ще трябва се задоволи с участие в плейофите.

Снимки: Gettyimages