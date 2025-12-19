Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лозана
  3. Лозана повали Фиорентина, но остана на крачка от голямата цел

Лозана повали Фиорентина, но остана на крачка от голямата цел

  • 19 дек 2025 | 00:30
  • 225
  • 0

Отборът на Лозана записа домакински успех с 1:0 над Фиорентина в срещата помежду им от последния шести кръг от основната фаза на Лигата на конференциите. Въпреки това швейцарците се разминаха на косъм с директно класиране за 1/8-финалите на турнира, тъй като не успяха да завършат в топ 8 на шампионатна му фаза.

Домакините бяха по-опасният тим в мача, като сътвориха повече голови положения положения от своя съперник. Това даде резултат в 58-ата минута, когато Енцо Кана-Биюк направи хубав пробив в наказателното поле и центрира към Габриел Сигуа, който с глава отбеляза единствения гол в двубоя.

С първия си успех от четири мача насам във всички турнири Лозана събра 11 точки в ЛК и приключи на деветото място, което го прави първи поставен в плейофите. По този начин "синьо-белите" за първи път в историята си ще участват в елиминациите на европейски клубен турнир. В баражите ще играе и Фиорентина със своята 15-а позиция след 9 спечелени пункта. В плейофите швейцарците ще премерят сили с някой измежду Зрински Мостар и Сигма (Оломоуц), докато италианците ще се изправят срещу Ягелония или Омония (Никозия).

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Стилиян Петров: Не получаваш време, ако не печелиш мачове

Стилиян Петров: Не получаваш време, ако не печелиш мачове

  • 18 дек 2025 | 19:45
  • 2253
  • 3
Бастони коментира интереса на Барселона и разкри дали Интер е загубил победния си дух

Бастони коментира интереса на Барселона и разкри дали Интер е загубил победния си дух

  • 18 дек 2025 | 19:38
  • 1228
  • 0
Флуминензе потвърди очакваната раздяла, Тиаго Силва с трогателно обръщение

Флуминензе потвърди очакваната раздяла, Тиаго Силва с трогателно обръщение

  • 18 дек 2025 | 18:20
  • 2308
  • 0
Рууни за дуела с 16-годишния Джуд Белингам: Постоянно ме удряше, много ми хареса

Рууни за дуела с 16-годишния Джуд Белингам: Постоянно ме удряше, много ми хареса

  • 18 дек 2025 | 18:02
  • 2427
  • 0
Рой Кийн определи брата на Коби Мейну като "идиот"

Рой Кийн определи брата на Коби Мейну като "идиот"

  • 18 дек 2025 | 17:59
  • 3724
  • 5
Тотнъм готов да се раздели с играча, донесъл последния голям трофей на клуба

Тотнъм готов да се раздели с играча, донесъл последния голям трофей на клуба

  • 18 дек 2025 | 17:53
  • 2210
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Наполи пребори Милан и очаква Болоня или Интер на финал

Наполи пребори Милан и очаква Болоня или Интер на финал

  • 18 дек 2025 | 22:57
  • 8731
  • 27
Валтер Папазки е новият собственик на ЦСКА

Валтер Папазки е новият собственик на ЦСКА

  • 18 дек 2025 | 15:36
  • 61264
  • 197
Няма сделка! Sport Republic излезе с официална позиция относно преговорите с Левски

Няма сделка! Sport Republic излезе с официална позиция относно преговорите с Левски

  • 18 дек 2025 | 12:02
  • 54204
  • 158
Лудогорец - Левски, "червен" сблъсък и пловдивско дерби на 1/4-финалите за Купата

Лудогорец - Левски, "червен" сблъсък и пловдивско дерби на 1/4-финалите за Купата

  • 18 дек 2025 | 11:37
  • 75299
  • 162
Основната фаза на Лигата на конференциите завърши, Кристъл Палас и Фиорентина отиват на плейофи

Основната фаза на Лигата на конференциите завърши, Кристъл Палас и Фиорентина отиват на плейофи

  • 19 дек 2025 | 00:06
  • 13869
  • 3
Тъжен ден за българския спорт: Отиде си легендарният борец Боян Радев

Тъжен ден за българския спорт: Отиде си легендарният борец Боян Радев

  • 18 дек 2025 | 09:24
  • 42745
  • 57