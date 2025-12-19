Лозана повали Фиорентина, но остана на крачка от голямата цел

Отборът на Лозана записа домакински успех с 1:0 над Фиорентина в срещата помежду им от последния шести кръг от основната фаза на Лигата на конференциите. Въпреки това швейцарците се разминаха на косъм с директно класиране за 1/8-финалите на турнира, тъй като не успяха да завършат в топ 8 на шампионатна му фаза.

Домакините бяха по-опасният тим в мача, като сътвориха повече голови положения положения от своя съперник. Това даде резултат в 58-ата минута, когато Енцо Кана-Биюк направи хубав пробив в наказателното поле и центрира към Габриел Сигуа, който с глава отбеляза единствения гол в двубоя.

🎶 𝗟𝗔𝗨𝗦𝗔𝗡𝗡𝗘-𝗦𝗣𝗢𝗥𝗧 𝗖𝗢𝗨𝗣𝗘 𝗗'𝗘𝗨𝗥𝗢𝗣𝗘 🇪🇺



Le FC Lausanne-Sport s’impose face à la Fiorentina lors d’une soirée européenne inoubliable, dans une Tuilière comble et en ébullition 🏟️🔥



Bravo les gars 👏🏻💙 pic.twitter.com/lFDrdQepy0 — FC Lausanne-Sport (@lausanne_sport) December 18, 2025

С първия си успех от четири мача насам във всички турнири Лозана събра 11 точки в ЛК и приключи на деветото място, което го прави първи поставен в плейофите. По този начин "синьо-белите" за първи път в историята си ще участват в елиминациите на европейски клубен турнир. В баражите ще играе и Фиорентина със своята 15-а позиция след 9 спечелени пункта. В плейофите швейцарците ще премерят сили с някой измежду Зрински Мостар и Сигма (Оломоуц), докато италианците ще се изправят срещу Ягелония или Омония (Никозия).