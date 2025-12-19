Популярни
  3. Митов и Абърдийн приключиха участието си в евротурнирите с нова загуба

Митов и Абърдийн приключиха участието си в евротурнирите с нова загуба

  • 19 дек 2025 | 00:05
  • 58
  • 0
Митов и Абърдийн приключиха участието си в евротурнирите с нова загуба

Абърдийн приключи участието си в евротурнирите с нова загуба. Шотландците отстъпиха с 0:3 при гостуването си на Спарта (Прага) и завършиха на предпоследно място в основната фаза на Лигата на конференциите. Димитър Митов отново бе на вратата на Абърдийн.

Тимът на Джими Телин, който спечели Купата на Шотландия миналия сезон, показа, че още не е готов да се бори с тимовете в Европа. Той записа две равенства и четири загуби в груповата фаза. Спарта (Прага) пък си гарантира място в топ 8 и класиране на осминафиналите.

Абърдийн започна добре мача, но се оказа догонващ в 16-ата минута. След лошо подаване на Митов топката отиде при съперника, а след това стигна до Йон Меркадо, който откри резултата с нисък удар. Гостите продължиха да играят сравнително добре без да застрашават вратата на съперника, но получиха втори гол. Капитанът на Спарта Лукаш Хараслин удвои аванса на чехите с великолепен удар.

След почивката домакините леко намалиха темпото, но продължиха да създават положения. В 66-ата минута влезлият на почивката Гаранг Куол отбеляза трето попадение във вратата на Митов, след като Абърдийн загуби топката в опасна зона. Малко преди края Марко Лазетич отправи хубав удар, но топката мина покрай вратата, а това бе най-добрата ситуация за гостите.

Снимки: Imago

