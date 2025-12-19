Автогол в добавеното време донесе радост на Зрински (Мостар)

Зрински (Мостар) се промъкна до плейофите в Лигата на конференциите с голяма доза късмет. Съставът от Босна и Херцеговина се добра до равенство 1:1 в домакинството си на Рапид (Виена) от последния 6-и кръг на основната фаза. Именно този хикс обаче се оказа достатъчен, за да им осигури място в топ 24 в крайното класиране.

Рапид пръв взе преднина в резултата още в 11-ата минута чрез Луис Шауб.

Фортуна обаче се усмихна на Зрински, който се добра до изравняването в добавеното време на мача, като в 93-тата минута Куадио Аусу си отбеляза автогол.

Така Зрински се изкачи до 23-тото място в крайното класиране със 7 точки и продължава напред. За Рапид единственото положително от този мач е, че спечели първата си точка и няма да завърши участието си с нула. Австрийците обаче останаха на последното 36-о място с 1 точка.