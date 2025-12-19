Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зрински (Мостар)
  3. Автогол в добавеното време донесе радост на Зрински (Мостар)

Автогол в добавеното време донесе радост на Зрински (Мостар)

  • 19 дек 2025 | 00:34
  • 192
  • 0
Автогол в добавеното време донесе радост на Зрински (Мостар)

Зрински (Мостар) се промъкна до плейофите в Лигата на конференциите с голяма доза късмет. Съставът от Босна и Херцеговина се добра до равенство 1:1 в домакинството си на Рапид (Виена) от последния 6-и кръг на основната фаза. Именно този хикс обаче се оказа достатъчен, за да им осигури място в топ 24 в крайното класиране.

Рапид пръв взе преднина в резултата още в 11-ата минута чрез Луис Шауб.

Фортуна обаче се усмихна на Зрински, който се добра до изравняването в добавеното време на мача, като в 93-тата минута Куадио Аусу си отбеляза автогол.

Така Зрински се изкачи до 23-тото място в крайното класиране със 7 точки и продължава напред. За Рапид единственото положително от този мач е, че спечели първата си точка и няма да завърши участието си с нула. Австрийците обаче останаха на последното 36-о място с 1 точка.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Стилиян Петров: Не получаваш време, ако не печелиш мачове

Стилиян Петров: Не получаваш време, ако не печелиш мачове

  • 18 дек 2025 | 19:45
  • 2253
  • 3
Бастони коментира интереса на Барселона и разкри дали Интер е загубил победния си дух

Бастони коментира интереса на Барселона и разкри дали Интер е загубил победния си дух

  • 18 дек 2025 | 19:38
  • 1229
  • 0
Флуминензе потвърди очакваната раздяла, Тиаго Силва с трогателно обръщение

Флуминензе потвърди очакваната раздяла, Тиаго Силва с трогателно обръщение

  • 18 дек 2025 | 18:20
  • 2308
  • 0
Рууни за дуела с 16-годишния Джуд Белингам: Постоянно ме удряше, много ми хареса

Рууни за дуела с 16-годишния Джуд Белингам: Постоянно ме удряше, много ми хареса

  • 18 дек 2025 | 18:02
  • 2427
  • 0
Рой Кийн определи брата на Коби Мейну като "идиот"

Рой Кийн определи брата на Коби Мейну като "идиот"

  • 18 дек 2025 | 17:59
  • 3724
  • 5
Тотнъм готов да се раздели с играча, донесъл последния голям трофей на клуба

Тотнъм готов да се раздели с играча, донесъл последния голям трофей на клуба

  • 18 дек 2025 | 17:53
  • 2210
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Наполи пребори Милан и очаква Болоня или Интер на финал

Наполи пребори Милан и очаква Болоня или Интер на финал

  • 18 дек 2025 | 22:57
  • 8732
  • 27
Валтер Папазки е новият собственик на ЦСКА

Валтер Папазки е новият собственик на ЦСКА

  • 18 дек 2025 | 15:36
  • 61267
  • 198
Няма сделка! Sport Republic излезе с официална позиция относно преговорите с Левски

Няма сделка! Sport Republic излезе с официална позиция относно преговорите с Левски

  • 18 дек 2025 | 12:02
  • 54206
  • 158
Лудогорец - Левски, "червен" сблъсък и пловдивско дерби на 1/4-финалите за Купата

Лудогорец - Левски, "червен" сблъсък и пловдивско дерби на 1/4-финалите за Купата

  • 18 дек 2025 | 11:37
  • 75299
  • 162
Основната фаза на Лигата на конференциите завърши, Кристъл Палас и Фиорентина отиват на плейофи

Основната фаза на Лигата на конференциите завърши, Кристъл Палас и Фиорентина отиват на плейофи

  • 19 дек 2025 | 00:06
  • 13875
  • 3
Тъжен ден за българския спорт: Отиде си легендарният борец Боян Радев

Тъжен ден за българския спорт: Отиде си легендарният борец Боян Радев

  • 18 дек 2025 | 09:24
  • 42745
  • 57