  Късен гол донесе място в топ 8 на АЕК (Ларнака)

Късен гол донесе място в топ 8 на АЕК (Ларнака)

  • 19 дек 2025 | 00:05
  52
  • 0
Късен гол донесе място в топ 8 на АЕК (Ларнака)

АЕК (Ларнака) постигна изключително ценна победа с 1:0 над Шкендия в последния кръг от основната фаза на Лигата на конференциите. С този успех кипърският тим си гарантира място в топ 8 и се класира директно за 1/8-финалите на турнира.

АЕК повече търсеше победата, макар тя да бе важна и за гостите. Кипърците можеха да поведат в 43-тата минута, но гол на Джордже Иванович бе отменен заради засада.

Важен момент в мача бе в 53-тата минута, когато Шкендия остана с човек по-малко на терена заради червен картон на Лиридон Латифи.

Домакините се възползваха от численото си предимство и натискът им даде резултат в 83-тата минута, когато Карол Ангелски се превърна в герой за своя тим, отбелязвайки победния гол за крайното 1:0.

С този успех АЕК събра актив от 12 точки и завършва на 7-ата позиция в крайното класиране. Загубата все пак не се оказа фатална за Шкендия, като македонците също се добраха до елиминациите, но ще минат пре плейофния кръг. Те заеха 23-тата позиция в класирането със 7 точки.

