  1. Sportal.bg
  2. АЕК
Голяма драма класира АЕК (Атина) директно на 1/8-финалите в Лигата на конференциите

  • 19 дек 2025 | 00:21
  • 309
  • 0
АЕК (Атина) премина през Ада, за да се добере до 1/8-финалите на Лигата на конференциите. Гръцкият тим направи зрелищна победа с 3:2 след обрат в домакинството си на Университатя (Крайова) от последния 6-и кръг на турнира. Интересното е, че два от головете за успеха на домакините паднаха дълбоко в добавеното време.

Мачът въобще не се разви според плановете на домакините на стадион "ОПАП Арена". Университатя първо поведе чрез Щефан Баярам в 30-ата минута, а след това и удвои преднината си с гол на Александру Чикалдау в 59-ата минута.

АЕК обаче успя да се окопити и първо намали изоставането си чрез Домагой Вида в 65-ата минута, а след това стигна и до равенство с гол дълбоко в добавеното време на Дерек Кутеса в 98-ата минута.

Това обаче не бе всичко и атиняни накрая направиха и пълен обрат и се поздравиха с победата, а третия гол отбеляза Лука Йович от дузпа в 105-ата минута.

Така АЕК завърши на 3-тото място в крайното класиране с 13 точки и отива на 1/8-финалите. За Университатя пък това поражение бе изключително тежко, защото извади отбора от топ 24 и му отне правото да играе на елиминациите. Румънците отпадат от надпреварата, завършвайки на 25-ото място със 7 точки.

