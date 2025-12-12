Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Нигерия
  Петима дебютанти в групата на Нигерия за Купата на африканските нации

Петима дебютанти в групата на Нигерия за Купата на африканските нации

  • 12 дек 2025 | 19:35
  • 273
  • 0
Петима дебютанти в групата на Нигерия за Купата на африканските нации

Националният отбор на Нигерия ще бъде с петима дебютанти в състава от 28 души за Купата на африканските нации. Селекционерът Ерик Шел направи няколко изненадващи избора, след като отборът не успя да се класира за Световното първенство догодина, съобщава Ройтерс. В тима на Нигерия за турнира в Мароко този месец ще участват двама бивши носители на наградата Футболист на годината на Африка - Адемола Лукман и Виктор Осимен. За първи път в тима са повикани Райън Алебиосу, Ебенезер Акинсанмиро, Точукву Нади, Усман Мухамед и Салим Фаго Лавал. Шел също така е повикал нападателя Пол Онуачу, чиито 11 гола за Трабзонспор го правят най-резултатен в турската лига този сезон. Бившият централен нападател на Саутхaмптън за последно се е състезавал за Нигерия преди 18 месеца. 

В тима ще бъде и титулярният вратар Стенли Нвабали, който има контузии на глезена и ръката и не е играл, откакто Нигерия беше елиминирана от плейофите на Световното първенство миналия месец. Треньорът на клуба му в Република Южна Африка заяви през уикенда, че не смята, че Нвабали ще бъде възстановен а за Купата на африканските нациите, която започва на 21 декември. Нигерия ще трябва да се справи без защитниците Бенджамин Фредерикс и Ола Айна, които са контузени, а капитанът Уилям Трост-Еконг обяви оттеглянето си от международния футбол след плейофите на Мондиала. Изненадващо от тима отсъства нападателят на Уулвърхямптън Толу Арокодаре. „Супер орлите“ започват кампанията си в група C на 23 декември срещу Танзания, след което се изправят срещу Тунис четири дни по-късно и срещу Уганда на 30 декември. 

Снимки: Gettyimages

