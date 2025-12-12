Салах беше призован от Египет въпреки проблемите си в Ливърпул

Мохамед Салах ще избегне напрежението в Ливърпул за известно време, когато замине за Мароко с националния отбор на Египет следващата седмица за Купата на африканските нации.

Слот: Днес ще говоря със Салах, но няма причина да не искам да остане

Селекционерът на Египет Хосам Хасан потвърди мястото на Салах в тима, когато обяви състава от 28 играчи за турнира, който започва на 21 декември, а 33-годишното крило ще пропусне поне два мача от първенството за Ливърпул. Опитният играч предизвика медийна буря с коментари след равенството в Премиър лийг с Лийдс миналия уикенд, когато заяви, че е станал изкупителна жертва за лошата форма на "червените" и че отношенията му с мениджъра Арне Слот са се влошили.

📸 Mohamed Salah will carry the legendary honor of representing and captaining Egypt in the African Cup of Nations. pic.twitter.com/ODjbkIUGDM — Salah Updates (@SalahUpdates) December 11, 2025

Египтянинът остана резерва срещу йоркширци и не беше включен в състава за победата с 1:0 над Интер в Шампионската лига в средата на седмицата. Салах ще бъде на разположение за мача с Брайтън в събота, след като ФИФА постанови, че играчите трябва да се присъединят към националните си отбори само седмица преди началото на Купата на африканските нации. Ливърпул ще се изправи срещу Тотнъм и Уулвърхамптън по време на мачовете от груповата фаза на турнира за Египет.

Дербито между Ливърпул и Брайтън, което може да ви донесе 65-инчов 4K Ultra HD телевизор

Нападателят на Манчестър Сити Омар Мармуш също е включен в състава на Хасан, заедно с бившия играч на Астън Вила и настоящо крило на Ал-Ахли Трезеге. Седемкратните шампиони ще започнат кампанията си срещу Зимбабве на 22 декември преди да се изправят срещу Южна Африка четири дни по-късно и ще завършат груповата фаза срещу Ангола на 29 декември.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages