Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Мароко
  3. Контузеният Хакими попадна в състава на Мароко

Контузеният Хакими попадна в състава на Мароко

  • 11 дек 2025 | 18:28
  • 141
  • 0
Контузеният Хакими попадна в състава на Мароко

Селекционерът на Мароко Уалид Реграги обяви списъка с повикани играчи за Купата на африканските нации (КАН). Хакими, който се възстановява от контузия и е в надпревара с времето, се оказа неочаквана изненада в състава на Мароко, който ще бъде домакин на състезанието.

След дълъг период на несигурност поради контузията, получена срещу Байерн в Шампионската лига на УЕФА, защитникът е сред избраниците на Уалид Реграги, за облекчение на селекционера и целия марокански народ. Хакими има изключителна година, като спечели Шампионската лига на УЕФА с ПСЖ и беше избран за най-добър африкански играч.

Селекционерът на Мароко остави Хаким Зиеш извън състава, въпреки че играчът се завърна в родината си, за да играе за Уидад Казабланка. Ясир Забири, нападателят на Фамаликао, който беше герой за Мароко при спечелването на Световното първенство до 20 години, също не попадна в списъка.

Мароко, който разполага с други опитни играчи като Найеф Агерд и Ясин Буну, е голям фаворит за спечелването на КАН – трофей, който не е печелил от 1976 г. Мароко е в група А заедно с Мали, Замбия и Коморските острови.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Изпълнителният директор на саудитската лига призна за интерес към Салах: Той е цел

Изпълнителният директор на саудитската лига призна за интерес към Салах: Той е цел

  • 11 дек 2025 | 12:15
  • 3093
  • 1
Унай Емери отново остави Харви Елиът извън групата на отбора за Лига Европа

Унай Емери отново остави Харви Елиът извън групата на отбора за Лига Европа

  • 11 дек 2025 | 12:08
  • 1763
  • 1
Манчестър Юнайтед взима Рамос?

Манчестър Юнайтед взима Рамос?

  • 11 дек 2025 | 11:49
  • 9868
  • 16
Клеман Тюрпен постави рекорд за отсъдени дузпи

Клеман Тюрпен постави рекорд за отсъдени дузпи

  • 11 дек 2025 | 11:38
  • 3758
  • 6
Нико Ковач: Разочаровани сме, не бяхме много умни

Нико Ковач: Разочаровани сме, не бяхме много умни

  • 11 дек 2025 | 11:05
  • 1510
  • 0
Въпреки загубата от Ман Сити Алонсо ще запази работата си… засега

Въпреки загубата от Ман Сити Алонсо ще запази работата си… засега

  • 11 дек 2025 | 10:35
  • 13219
  • 23
Виж всички

Водещи Новини

Левски 3:0 Витоша, Марин Петков вкара трети

Левски 3:0 Витоша, Марин Петков вкара трети

  • 11 дек 2025 | 18:42
  • 23593
  • 81
11-те на Лудогорец и ПАОК, Десподов е титуляр

11-те на Лудогорец и ПАОК, Десподов е титуляр

  • 11 дек 2025 | 18:45
  • 750
  • 0
Слот и Салах ще имат ключов разговор в следващите 48 часа, пет клуба имат интерес към египтянина

Слот и Салах ще имат ключов разговор в следващите 48 часа, пет клуба имат интерес към египтянина

  • 11 дек 2025 | 13:53
  • 12966
  • 14
Sportal Fight Club със световните шампиони по кикбокс Димитрова и Радулов и съдията Божинов

Sportal Fight Club със световните шампиони по кикбокс Димитрова и Радулов и съдията Божинов

  • 11 дек 2025 | 15:10
  • 3111
  • 0
Въпреки загубата от Ман Сити Алонсо ще запази работата си… засега

Въпреки загубата от Ман Сити Алонсо ще запази работата си… засега

  • 11 дек 2025 | 10:35
  • 13219
  • 23
Котев за домакинството ни на Евро 2028: Щастлив съм, че този труд, който полагаме всекидневно, се вижда

Котев за домакинството ни на Евро 2028: Щастлив съм, че този труд, който полагаме всекидневно, се вижда

  • 11 дек 2025 | 11:46
  • 5323
  • 13