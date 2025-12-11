Контузеният Хакими попадна в състава на Мароко

Селекционерът на Мароко Уалид Реграги обяви списъка с повикани играчи за Купата на африканските нации (КАН). Хакими, който се възстановява от контузия и е в надпревара с времето, се оказа неочаквана изненада в състава на Мароко, който ще бъде домакин на състезанието.

След дълъг период на несигурност поради контузията, получена срещу Байерн в Шампионската лига на УЕФА, защитникът е сред избраниците на Уалид Реграги, за облекчение на селекционера и целия марокански народ. Хакими има изключителна година, като спечели Шампионската лига на УЕФА с ПСЖ и беше избран за най-добър африкански играч.

Селекционерът на Мароко остави Хаким Зиеш извън състава, въпреки че играчът се завърна в родината си, за да играе за Уидад Казабланка. Ясир Забири, нападателят на Фамаликао, който беше герой за Мароко при спечелването на Световното първенство до 20 години, също не попадна в списъка.

Мароко, който разполага с други опитни играчи като Найеф Агерд и Ясин Буну, е голям фаворит за спечелването на КАН – трофей, който не е печелил от 1976 г. Мароко е в група А заедно с Мали, Замбия и Коморските острови.

