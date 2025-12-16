Популярни
  Марсилия
  3. Обамеянг пропуска старта на Купата на африканските нации

Обамеянг пропуска старта на Купата на африканските нации

  • 16 дек 2025 | 16:32
  • 302
  • 0
Обамеянг пропуска старта на Купата на африканските нации

Пиер-Емерик Обамеянг ще пропусне първия мач на Габон в Купата на африканските нации през следващата седмица заради контузия.

36-годишният футболист, който от дълги години е лидер на националния отбор на своята страна, получи травмата при победата на клубния си тим Марсилия над Монако в неделя във френското първенство. От футболната федерация на Габон заявиха, че нападателят ще се присъедини към състава след началото на африканския турнир, след като бъде подложен на лечение в Марсилия.

„Медицинският екип на Марсилия поиска да се погрижи за Обамеянг във Франция, след като се консултира с нашите медицински лица. Той няма да играе на 24 декември срещу Камерун. В зависимост от прогреса по възстановяването му ще се установи дали ще може да участва в мача срещу Мозамбик на 28 декември“, написаха от централата.

Освен Камерун и Мозамбик, третият съперник на Габон в груповата фаза на Купата на африканските нации е защитаващият титлата си Кот Д'Ивоар на 31 декември. Турнирът ще започне на 21 декември и ще се проведе в Мароко.

