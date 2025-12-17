Салах изненадващо пропусна единствената контрола на Египет преди началото на Купата на африканските нации

Египет победи Нигерия с 2:1 в единствената си контрола преди Купата на африканските нации, но Мо Салах не участваше. Головете за “фараоните” бяха дело на Сабер (28’) и Мохамед (53’), а точен за нигерийците бе Авазием (45+4’). До голяма степен изненадващо бе отсъствието на Мохамед Салах, който не взе участие в двубоя. Крилото на Ливърпул вече се присъедини към своите съотборници в националния тим преди старта на Купата на африканските нации, която започва през уикенда в Мароко. Самият Салах ще бъде капитан на „фараоните“. Но звездата на Ливърпул не беше включена в състава им за мача във вторник от мениджъра Хосам Хасан, въпреки че не успя да започне в нито един от последните пет мача на Ливърпул.

Именно Салах е в основата на един от най-големите скандали във футбола в последните седмици. Египтянинът бе изваден от титулярния състав на мърсисайдци след неубедителното си представяне, но това не бе прието спокойно от играча. 33-годишният флангови футболист нападна мениджъра Арне Слот и хората в клуба, обвинявайки ги, че го “хвърлят под автобуса”, визирайки, че той се превръща в изкупителна жертва за лошата форма на Ливърпул и разочароващите двубои в последно време. Това пък доведе до ответна реакция и изваждането на играча при успеха над Интер в Шампионската лига. Салах се завърна на терена през уикенда при победата на Ливърпул над Брайтън, когато се появи от скамейката на мястото на Джо Гомес.

