Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Салах изненадващо пропусна единствената контрола на Египет преди началото на Купата на африканските нации

Салах изненадващо пропусна единствената контрола на Египет преди началото на Купата на африканските нации

  • 17 дек 2025 | 12:40
  • 718
  • 0

Египет победи Нигерия с 2:1 в единствената си контрола преди Купата на африканските нации, но Мо Салах не участваше. Головете за “фараоните” бяха дело на Сабер (28’) и Мохамед (53’), а точен за нигерийците бе Авазием (45+4’). До голяма степен изненадващо бе отсъствието на Мохамед Салах, който не взе участие в двубоя. Крилото на Ливърпул вече се присъедини към своите съотборници в националния тим преди старта на Купата на африканските нации, която започва през уикенда в Мароко. Самият Салах ще бъде капитан на „фараоните“. Но звездата на Ливърпул не беше включена в състава им за мача във вторник от мениджъра Хосам Хасан, въпреки че не успя да започне в нито един от последните пет мача на Ливърпул.

Боби Борисов: Кризата със Салах може да бъде полезна на Ливърпул, Арсенал трябва да се бори за всички трофеи
Боби Борисов: Кризата със Салах може да бъде полезна на Ливърпул, Арсенал трябва да се бори за всички трофеи

Именно Салах е в основата на един от най-големите скандали във футбола в последните седмици. Египтянинът бе изваден от титулярния състав на мърсисайдци след неубедителното си представяне, но това не бе прието спокойно от играча. 33-годишният флангови футболист нападна мениджъра Арне Слот и хората в клуба, обвинявайки ги, че го “хвърлят под автобуса”, визирайки, че той се превръща в изкупителна жертва за лошата форма на Ливърпул и разочароващите двубои в последно време. Това пък доведе до ответна реакция и изваждането на играча при успеха над Интер в Шампионската лига. Салах се завърна на терена през уикенда при победата на Ливърпул над Брайтън, когато се появи от скамейката на мястото на Джо Гомес.

Салах отказа коментар след мача с Брайтън и разсмя журналистите
Салах отказа коментар след мача с Брайтън и разсмя журналистите
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Двойник на Серхио Рамос събра погледите срещу Барселона снощи

Двойник на Серхио Рамос събра погледите срещу Барселона снощи

  • 17 дек 2025 | 13:35
  • 497
  • 0
Ще срещнем ядосан Наполи, предупреди Алегри

Ще срещнем ядосан Наполи, предупреди Алегри

  • 17 дек 2025 | 13:20
  • 309
  • 0
ФИФА наказа Малайзия със служебни загуби заради фалшифицирани документи на играчи

ФИФА наказа Малайзия със служебни загуби заради фалшифицирани документи на играчи

  • 17 дек 2025 | 12:32
  • 362
  • 0
Ето за кого са гласували капитани като Меси, Модрич, Кейн и Ван Дайк за наградата на ФИФА

Ето за кого са гласували капитани като Меси, Модрич, Кейн и Ван Дайк за наградата на ФИФА

  • 17 дек 2025 | 12:10
  • 2675
  • 0
Нигерия с жалба до ФИФА с искане за промени в състава на участващите отбори за Световното първенство

Нигерия с жалба до ФИФА с искане за промени в състава на участващите отбори за Световното първенство

  • 17 дек 2025 | 12:03
  • 843
  • 0
Друг отбор от МЛС е проявил интерес към Тимо Вернер

Друг отбор от МЛС е проявил интерес към Тимо Вернер

  • 17 дек 2025 | 11:59
  • 663
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Доскорошен национал се връща в Левски

Доскорошен национал се връща в Левски

  • 17 дек 2025 | 12:46
  • 11446
  • 11
Локо (Пд) преподписа с Косич

Локо (Пд) преподписа с Косич

  • 17 дек 2025 | 12:18
  • 3783
  • 0
Три светкавични жалби блокираха новия шеф на щангите

Три светкавични жалби блокираха новия шеф на щангите

  • 17 дек 2025 | 08:46
  • 26179
  • 60
Българският вот за FIFA The Best: Десподов посочи Дембеле, Димитров с друг фаворит

Българският вот за FIFA The Best: Десподов посочи Дембеле, Димитров с друг фаворит

  • 17 дек 2025 | 10:25
  • 6001
  • 2
Всичко най-добро от UFC през 2025-а в един разговор - нокаути, събмишъни, зрелищни битки

Всичко най-добро от UFC през 2025-а в един разговор - нокаути, събмишъни, зрелищни битки

  • 17 дек 2025 | 12:11
  • 1398
  • 0
ПСЖ и Фламенго посягат към Междуконтиненталната купа

ПСЖ и Фламенго посягат към Междуконтиненталната купа

  • 17 дек 2025 | 11:00
  • 4597
  • 2