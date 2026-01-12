Популярни
Ето кой ще води Реал Мадрид след раздялата с Чаби Алонсо

  • 12 яну 2026 | 20:05
  • 7131
  • 5

Преди минути от Реал Мадрид обявиха официално раздялата с Чаби Алонсо, който до момента водеше клуба. Веднага след това стана ясно, че “лос бланкос” ще бъдат поети от бившия защитник на тима Алваро Арбеола. От “Сантиаго Бернабеу” не дават информация за плановете си, но местната преса твърди, че поне за момента Арбеола най-вероятно ще остане начало на отбора до края на сезона. До момента бившият бранител водеше втория отбор на мадридчани, но сега ще трябва да се нагърби с тежката задача да поеме мъжкия състав на Реал. Арбеола е бивш защитник на “лос бланкос”, като бе част от тима в периода между 2009 и 2016 година, когато записа общо 238 двубоя за тима. Арбеола трябва да дебютира начело на Реал още в сряда, когато мадридчани срещат Албасете за Купата на краля, а още утре ще застане пред медиите в първата си пресконференция като наставник на тима.

Край: от Реал Мадрид обявиха раздялата с Чаби Алонсо
Край: от Реал Мадрид обявиха раздялата с Чаби Алонсо

Реал Мадрид би искал да обяви, че Алваро Арбелоа ще бъде новият треньор на първия отбор.

Бившият е треньор на Реал Мадрид Кастиля от юни 2025 г. и е прекарал цялата си треньорска кариера в младежката академия на клуба от 2020 година насам. Той е треньор на отбора до 14 години (А) през сезон 2020-2021, като печели титлата в първенството, на отбора до 16 години през сезон 2021-2022 и на отбора до 19 години от 2022 до 2025 г. Като треньор на отбора до 19 години той печели требъла през сезон 2022-2023 (Лига, Купа на краля и Шампионска купа) и Лигата през сезон 2024-2025.

Като играч, Алваро Арбелоа е част от Реал Мадрид в един от най-успешните периоди в историята му. Той защитава фланелката ни между 2009 и 2016 г. в 238 официални мача. През това време той спечели 8 трофея: 2 Купи на европейските шампиони, 1 Световно клубно първенство, 1 Суперкупа на УЕФА, 1 титла от Ла Лига, 2 трофея от Купата на краля и 1 Суперкупа на Испания.

С испанския национален отбор Алваро Арбелоа също беше част от историческа ера, в която спечели Световното първенство през 2010 г. в Южна Африка и 2 Европейски първенства (2008 и 2012 г.). Той участва в 56 мача за националния отбор,” се казва в официалното изявление за назначаването на Арбеола.

