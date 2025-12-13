Шестима играчи, които да наблюдавате на Купата на Африка 2025

35-ото издание на Купата на африканските нации започва в Мароко на 21 декември, а финалът ще се играе в Рабат на 18 януари. Домакините ще се опитат да спечелят трофея за първи път от 1976 г. насам, докато Мохамед Салах ще има възможност да остави на заден план бъдещето си в Ливърпул, стремейки се да донесе на Египет първа титла от 2010 г.

Сред множеството големи имена BBC Sport Africa представи шестима футболисти, които си заслужава да бъдат наблюдавани:

Азедин Унахи (полузащитник, Мароко)

С оглед на това, че капитанът и действащ футболист номер 1 на Африка за годината Ашраф Хакими е под въпрос заради битка с времето за възстановяване, домакините може да се нуждаят от вдъхновение от друго място.

Плеймейкърът на Реал Мадрид Браим Диас беше голмайстор в квалификациите със 7 попадения. Но именно Азедин Унахи, който дирижира играта в средата на терена на „Атласките лъвове“, е човекът, от когото много мароканци очакват да блесне.

Продукт на прочутата Академия „Мохамед VI“, Унахи изживя труден период в Олимпик Марсилия, след като премина на „Велодром“ след впечатляващите си изяви на Световното първенство през 2022 г.

От август насам обаче 25-годишният футболист възвърна част от най-добрата си форма след трансфера си в Ла Лига и тима на Жирона.

Мароко, който ще се изправи срещу Коморските острови, Мали и Замбия в група А, разполага с лидери и в други зони на терена – включително най-добрия вратар на континента Ясин Буну и опитния нападател Юсеф Ен-Несири. Но дали именно Унахи няма да бъде човекът, който ще направи разликата, ако Хакими отпадне?

Мохамед Амура (нападател, Алжир)

Най-добрият голмайстор на Африка в квалификациите за Световното първенство – 2025 г. засега е годината на Амура. Нападателят на Волфсбург е отбелязал 11 гола в 8 мача за националния отбор от март насам, включително хеттрик срещу Мозамбик.

Тази отлична форма утвърди 25-годишния футболист като първи избор за „Пустинните лисици“. Рияд Марез остава водещата фигура за шампионите от 2019 г., но между двамата вече се е изградило силно разбирателство.

Макар да е висок едва 170 см, съперниците на Алжир в група Е – Судан, Буркина Фасо и Екваториална Гвинея – трябва да са наясно, че играчът на Волфсбург представлява сериозна заплаха и във въздуха.

Виктор Осимен (нападател, Нигерия)

Очевиден избор, но съдбата на Нигерия изглежда тясно свързана с наличието и формата на нападателя на Галатасарай. „Супер орлите“ взеха едва 4 точки от възможни 15, когато 26-годишният футболист отсъстваше по време на неуспешната им квалификационна кампания за Мондиал 2026.

Осимен е ключов за играта на тима под ръководството на селекционера Ерик Шел, а Нигерия загуби ритъм в плейофа за Световното първенство срещу ДР Конго, след като той бе принудително заменен на почивката.

Определян от съотборника си Франк Ониека като футболист „на друго ниво“, формата на Осимен ще бъде решаваща, ако Нигерия иска да подобри второто си място от предишното издание в Кот д’Ивоар. Трикратните шампиони започват участието си срещу Танзания в група С, след което ще играят с Уганда и шампионите от 2004 г. Тунис.

Ибрахим Мбае (нападател, Сенегал)

Садио Мане остава талисманът на победителите от Купата на африканските нации през 2021 г., а Илиман Ндиайе и Исмаила Сар са настоящите звезди от Висшата лига, които оформят страховито атакуващо трио.

Но футболният свят може да види бъдеща звезда на „Лъвовете от Теранга“ в лицето на Ибрахим Мбае в група D срещу Ботсвана, ДР Конго и Бенин.

Бивш младежки национал на Франция, тийнейджърът постепенно се въвежда в мъжкия футбол от Пари Сен Жермен през този сезон, като започна като титуляр при победата над Барселона в Шампионската лига, след като по-рано се появи като резерва във финала за Суперкупата на Европа срещу Тотнъм.

Мбае направи дебюта си за Сенегал срещу Бразилия миналия месец, а дни по-късно стана най-младият голмайстор в историята на страната – на 17 години и 298 дни – при разгрома с 8:0 над Кения.

Роджърс Мато (нападател, Уганда)

„Жеравите“ се завръщат на Купата на африканските нации за първи път от 2019 г., когато отпаднаха на осминафиналите, и градят отбор с поглед към домакинството на турнира през 2027 г.

Съставът на Пол Пут завърши втори в квалификационната си група за Световното първенство – зад Алжир, като Роджърс Мато бе съвместен голмайстор на тима с три попадения.

22-годишният ляво крило отбеляза два зрелищни гола при победата над Мозамбик през септември и се намира в отлична форма и на клубно ниво с екипа на Вардар в Северна Македония.

Уганда има трудни изпитания в група С срещу бившите шампиони Нигерия и Тунис, между които ще изиграе и източноафриканско дерби срещу Танзания – съ-домакин на турнира през 2027 г.

„Жеравите“ ще трябва да се възползват от всяка възможност, а Мато може да бъде ключов в опита им да достигнат елиминационната фаза.

Рейнилдо (защитник, Мозамбик)

Мозамбик пристига в Северна Африка, без никога досега да е достигал до директните елиминации в петте си предишни участия на турнира. За първи път обаче в състава си разполага с футболист от Висшата лига, след като Рейнилдо стана първият мозамбикец, играл в английския елит, след трансфера си от Атлетико Мадрид в Съндърланд през юли.

Играещ като ляв бек, 31-годишният футболист помогна на новака във Висшата лига да започне сезона впечатляващо и е определен като ключова фигура за „Мамбите“ от най-добрия голмайстор в историята на страната – Тико-Тико.

„Той е много смел, сплотява всички и показва решителност, която помага на отбора да постига добри резултати“, каза Тико-Тико пред BBC Sport Africa.

С действащия шампион Кот д’Ивоар и тежкия съперник Камерун в група F, заедно с Габон, Рейнилдо и Мозамбик ще трябва да бъдат на най-високото си ниво, за да напишат история.

Следвай ни:

Снимки: Imago