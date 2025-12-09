Заха бе върнат в националния отбор на Кот д'Ивоар

Популярни
Уилфрид Заха бе извикан в националния отбор на Кот д'Ивоар за започващия на 21 декември в Мароко турнир за Купата на африканските нации. 33-годишният Заха, който през този сезон играе под наем от турския Галатасарай в американското първенство за тима на Шарлът, попадна в списъка от 26 футболисти на старши треньора Емерсе Фе. Сред повиканите са още Амад Диало от Манчестър Юнайтед и Ян Диоманде от РБ Лайпциг.

Заха, който е бивш играч на Манчестър Юнайтед и Кристъл Палас, не бе викан в тима на "слоновете" през последните две години. Той не игра на Купата на африканските нации през 2024 година, когато Кот д'Ивоар триумфира с трофея. За националния отбор на страната Заха има общо 33 мача и пет гола. Кот д'Ивоар е в група с Мозамбик, Камерун и Габон за предстоящото първенство на Африка.

