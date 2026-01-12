Спалети обяви групата на Ювентус, важни единици отново отсъстват

Наставникът на Ювентус Лучано Спалети обяви групата на тима за днешното домакинство на тима на Кремонезе. Бившият селекционер на италианския национален отбор отново няма да може да разчита на Душан Влахович и Франсиско Консейсао, които продължават да лекуват контузии. Португалското крило не бе на линия и за срещата със Сасуло, а сръбският таран няма да бъде на разположение в следващите няколко месеца.

Ювентус приема Кремонезе с мисъл да се възползва от грешките на лидерите

Добрата новина е завръщането на Лойд Кели, който пропусна двубоя при победата на тима през уикенда поради мускулна умора. Извън състава отново остават и централните бранители Даниеле Ругани и Федерико Гати, които също лекуват травми. Местните медии информират още, че вероятно Спалети отново ще даде шанс на Фабио Мирети в по-предни позиции, където да си партнира с Кенан Йълдъз, а Джонатан Дейвид вероятно ще запази мястото си на върха на атаката.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages