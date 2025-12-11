Популярни
Зимбабве без двама основни футболисти на Купата на африканските нации

  • 11 дек 2025 | 18:42
Националният отбор на Зимбабве ще бъде без двама от основните си футболисти за започващата на 21 декември Купа на африканските нации в Мароко. Маршъл Мунеци и Джордан Земура не бяха включени в състава от старши треньора Марио Мариница, тъй като като са с контузии.

Мунеци, който носи екипа на английския Уулвърхамптън, е с травма в прасеца и се очаква да се възстановява няколко седмици. Роденият в Англия краен защитник Земура, който играе за италианския Удинезе, пък получи контузия в понеделник при загубата с 1:2 от Дженоа.

Първият мач на Зимбабве на Купата на африканските нации е на 22 декември срещу Египет. В група "В" са още отборите на Ангола и Южна Африка.

Снимки: Gettyimages

