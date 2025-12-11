Зимбабве без двама основни футболисти на Купата на африканските нации

Националният отбор на Зимбабве ще бъде без двама от основните си футболисти за започващата на 21 декември Купа на африканските нации в Мароко. Маршъл Мунеци и Джордан Земура не бяха включени в състава от старши треньора Марио Мариница, тъй като като са с контузии.
Мунеци, който носи екипа на английския Уулвърхамптън, е с травма в прасеца и се очаква да се възстановява няколко седмици. Роденият в Англия краен защитник Земура, който играе за италианския Удинезе, пък получи контузия в понеделник при загубата с 1:2 от Дженоа.
Първият мач на Зимбабве на Купата на африканските нации е на 22 декември срещу Египет. В група "В" са още отборите на Ангола и Южна Африка.
Снимки: Gettyimages