Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Халф на Левски може да остане извън групата на Алжир за КАН

Халф на Левски може да остане извън групата на Алжир за КАН

  • 9 дек 2025 | 09:24
  • 193
  • 0
Халф на Левски може да остане извън групата на Алжир за КАН
Слушай на живо
Слушай на живо: Левски - Витоша (Бистрица)

Халфът на Левски Акрам Бурас може и да не попадне в групата на националния отбор на Алжир за предстоящото участие на Купата на африканските нации. 23-годишният полузащитник за момента изглежда, че няма да получи повиквателна от селекционера Владимир Петкович, пише foot-africa.com.

Швейцарският треньор планира да повика за турнира следните халфове: Исмаел Бенасер, Ясин Титрау, Рамис Зеруки, Хишам Будауи, Адам Зорган, Илан Кебал, Ибрахим Маза, Фарес Шаиби и Хусам Ауар. Все пак не е изключено да има промяна в окончателния му списък, който се очаква да бъде публикуван в следващите дни.

Макун: Мачовете в Европа ни дадоха увереност
Макун: Мачовете в Европа ни дадоха увереност

Надпреварата на Африка ще се проведе от 21 декември до 18 януари в Мароко, като Алжир е в група със Судан, Буркина Фасо и Екваториална Гвинея. Очаква се все пак Левски да има поне един представител на турнира, ако Бурас не бъде повикан. Нападателят Мустафа Сангаре е в плановете на Мали за надпреварата.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Иван Редовски за полусезона на Балкан (Ботевград)

Иван Редовски за полусезона на Балкан (Ботевград)

  • 9 дек 2025 | 07:20
  • 548
  • 0
Дербито на Северозапада приковава вниманието

Дербито на Северозапада приковава вниманието

  • 9 дек 2025 | 07:20
  • 1876
  • 0
Венци: В момента Славия е най-силният отбор в България! "Хремата" от "Герена" ще стане шампион, само ако се върне COVID-19

Венци: В момента Славия е най-силният отбор в България! "Хремата" от "Герена" ще стане шампион, само ако се върне COVID-19

  • 8 дек 2025 | 21:43
  • 45705
  • 114
Атанас Узунов: За 20 секунди Георги Илиев ме „убеди“ да работя в Локо (Пловдив)

Атанас Узунов: За 20 секунди Георги Илиев ме „убеди“ да работя в Локо (Пловдив)

  • 8 дек 2025 | 20:02
  • 6819
  • 14
Хьогмо: Не е много лесно да играем в подобен цикъл

Хьогмо: Не е много лесно да играем в подобен цикъл

  • 8 дек 2025 | 19:58
  • 2412
  • 0
Юли Петков: След такова себераздаване и точката е успех

Юли Петков: След такова себераздаване и точката е успех

  • 8 дек 2025 | 19:52
  • 3847
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 9 дек 2025 | 07:15
  • 72624
  • 33
Започва шестият кръг в Шампионската лига

Започва шестият кръг в Шампионската лига

  • 9 дек 2025 | 07:38
  • 1243
  • 2
Интер и Ливърпул обещават здрава битка на "Сан Сиро"

Интер и Ливърпул обещават здрава битка на "Сан Сиро"

  • 9 дек 2025 | 06:03
  • 2445
  • 2
Барселона не може да си позволи повече грешки в ШЛ

Барселона не може да си позволи повече грешки в ШЛ

  • 9 дек 2025 | 06:33
  • 2642
  • 2
Дербито на Северозапада приковава вниманието

Дербито на Северозапада приковава вниманието

  • 9 дек 2025 | 07:20
  • 1876
  • 0
Славия не се даде на Лудогорец в здрав сблъсък в Разград

Славия не се даде на Лудогорец в здрав сблъсък в Разград

  • 8 дек 2025 | 19:30
  • 70284
  • 347