Халф на Левски може да остане извън групата на Алжир за КАН

Слушай на живо: Левски - Витоша (Бистрица)

Халфът на Левски Акрам Бурас може и да не попадне в групата на националния отбор на Алжир за предстоящото участие на Купата на африканските нации. 23-годишният полузащитник за момента изглежда, че няма да получи повиквателна от селекционера Владимир Петкович, пише foot-africa.com.

Швейцарският треньор планира да повика за турнира следните халфове: Исмаел Бенасер, Ясин Титрау, Рамис Зеруки, Хишам Будауи, Адам Зорган, Илан Кебал, Ибрахим Маза, Фарес Шаиби и Хусам Ауар. Все пак не е изключено да има промяна в окончателния му списък, който се очаква да бъде публикуван в следващите дни.

Макун: Мачовете в Европа ни дадоха увереност

Надпреварата на Африка ще се проведе от 21 декември до 18 януари в Мароко, като Алжир е в група със Судан, Буркина Фасо и Екваториална Гвинея. Очаква се все пак Левски да има поне един представител на турнира, ако Бурас не бъде повикан. Нападателят Мустафа Сангаре е в плановете на Мали за надпреварата.