Знаково лице напуска Арсенал

Световният шампион с тима на Германия о т 2014 година Пер Мертезакер ще напусне поста си на ръководител на Академията на Арсенал в края на сезона след осем години, съобщиха от клуба от Висшата лига. 41-годишният футболист на Хановер, Вердер Бремен и Арсенал заяви, че иска да поеме ново предизвикателство.

„Арсенал е и винаги ще бъде много специален клуб за мен, така че това беше трудно решение. Много съм благодарен за доверието, което клубът ми гласува, когато преминах от играч в първия отбор директно към ролята на ръководител на Академията. Сега е време да продължа напред, да изследвам нещо ново и да се развивам още повече,“ каза той в изявление,. Мертезакер, който е и експерт по германската телевизия, игра за „артилеристите“ седем години, преди да се оттегли и спечели три пъти Купата на Футболната асоциация.