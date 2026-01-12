Знаково лице напуска Арсенал

Популярни
  • 12 яну 2026 | 18:31
  • 1460
  • 0
Световният шампион с тима на Германия о т 2014 година Пер Мертезакер ще напусне поста си на ръководител на Академията на Арсенал в края на сезона след осем години, съобщиха от клуба от Висшата лига. 41-годишният футболист на Хановер, Вердер Бремен и Арсенал заяви, че иска да поеме ново предизвикателство.

Новият мениджър на Челси вече подготвя тима преди сблъсъка с Арсенал
Новият мениджър на Челси вече подготвя тима преди сблъсъка с Арсенал

Арсенал е и винаги ще бъде много специален клуб за мен, така че това беше трудно решение. Много съм благодарен за доверието, което клубът ми гласува, когато преминах от играч в първия отбор директно към ролята на ръководител на Академията. Сега е време да продължа напред, да изследвам нещо ново и да се развивам още повече,“ каза той в изявление,. Мертезакер, който е и експерт по германската телевизия, игра за „артилеристите“ седем години, преди да се оттегли и  спечели три пъти Купата на Футболната асоциация. 

