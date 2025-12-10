Хакими се прибрал в Мароко, за да се възстанови преди Купата на африканските нации

Десният защитник на Пари Сен Жермен Ашраф Хакими е от края на миналата седмица в родината си Мароко, придружен от лекар и кинезитерапевт от френския шампион, където ще трябва да премине през последния етап от възстановяването си преди старта на Купата на африканските нации на 21 декември, пише вестник "Льо Паризиен".

Мароканецът стана жертва на грубо нарушение на Луис Диас от Байерн (Мюнхен) на 4 ноември, като напусна терена, облян в сълзи и се предвиждаше, че заради сериозното изкълчване на глезена му, ще отсъства между 6 и 8 седмици Селекционерът на Мароко Уалид Реграги, който бе във Вашингтон за тегленето на жребия за Световното първенство, изрази увереност, че ще може да разчита на капитана си за предстоящия турнир. "Той прави това, което е необходимо. Той работи много и има желание да бъде с нас още от първия мач", коментира треньорът.

Мароко ще открие Купата на африканските нации, на която е домакин, на 21 декември срещу тима на Коморските острови. Домакините, които не са печелили турнира от 1976 година, ще срещнат в групата още отборите на Мали (26 декември) и на Замбия (29 декември).

