Жозе Моуриньо настоява за привличането на нападател на Наполи

Португалският Бенфика е готов да поднови усилията си да привлече нападателя на Наполи Лоренцо Лука, съобщава изданието tuttomercatoweb.com. Сделката беше в застой поради разминаване във финансовите параметри, но се очаква преговорите да бъдат подновени. Смята се, че старши треньорът Жозе Моуриньо е ключовата движеща сила зад трансфера.

Специалистът вижда Лука като идеален вариант за укрепване на атакуващите възможности на отбора. Позицията на Наполи остава твърда. Клубът от Серия А настоява за 2 милиона евро за договор под наем, заедно с опция за закупуване на стойност 35 милиона евро. Тези суми се считат за прекомерни от Бенфика. Португалският тим настоява за предоговаряне на структурата за плащане, за да направи трансфера възможен.

Снимки: Gettyimages