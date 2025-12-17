Популярни
  Sportal.bg
  2. Чикаго Файър
  Левандовски обмисля преминаване в МЛС

Левандовски обмисля преминаване в МЛС

  • 17 дек 2025 | 09:55
  • 613
  • 1

Нападателят на Барселона Роберт Левандовски е в напреднали преговори с клуб от Съединените щати, като бъдещето му изглежда насочено към Мейджър Лийг Сокър.

Според репортаж на BBC Чикаго Файър е проявил силен интерес към привличането на 37-годишния нападател. Контактите между двете страни протичат в положителна атмосфера, като самият Левандовски е отворен към перспективата да продължи кариерата си в САЩ. Договорът на поляка с Барселона изтича в края на настоящия сезон, което му позволява да преговаря свободно с всеки отбор след Нова година. Американците са определили ветерана като основна трансферна цел, считайки го за играча, който може да повиши нивото на клуба, и са готови да направят значителна финансова инвестиция, за да го привлекат в състава си. Допълнително предимство за отбора от Чикаго е, че притежава трансферните му права в САЩ чрез списъка Discovery – регламент на МЛС, който му дава приоритет пред други конкуренти за подписването му.

От присъединяването си към Барселона през 2022 г. Левандовски се е доказал като изключително продуктивен, отбелязвайки 109 гола в 164 мача и печелейки, наред с други, 2 титли в Ла Лига, оставайки един от лидерите на каталунския отбор.

Реал без право на грешка срещу скромен съперник за Купата на Краля

Манчестър Сити срещу силен лондонски съперник в Карабао Къп

Чави може да поеме Челси

Суарес и Интер Маями пред нов договор

Сити продава двама през зимния прозорец

Канаваро: Ювентус не бива да се отказва от мечтата си да стане отново шампион на Италия

Три светкавични жалби блокираха новия шеф на щангите

Българският вот за FIFA The Best: Десподов посочи Дембеле, Димитров с друг фаворит

Слабак създаде неочаквани проблеми на Барселона за купата

Валенсия избухна в последната четвърт и наказа Везенков и компания в Пирея

Реал без право на грешка срещу скромен съперник за Купата на Краля

Манчестър Сити срещу силен лондонски съперник в Карабао Къп

