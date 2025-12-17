Левандовски обмисля преминаване в МЛС

Нападателят на Барселона Роберт Левандовски е в напреднали преговори с клуб от Съединените щати, като бъдещето му изглежда насочено към Мейджър Лийг Сокър.

Според репортаж на BBC Чикаго Файър е проявил силен интерес към привличането на 37-годишния нападател. Контактите между двете страни протичат в положителна атмосфера, като самият Левандовски е отворен към перспективата да продължи кариерата си в САЩ. Договорът на поляка с Барселона изтича в края на настоящия сезон, което му позволява да преговаря свободно с всеки отбор след Нова година. Американците са определили ветерана като основна трансферна цел, считайки го за играча, който може да повиши нивото на клуба, и са готови да направят значителна финансова инвестиция, за да го привлекат в състава си. Допълнително предимство за отбора от Чикаго е, че притежава трансферните му права в САЩ чрез списъка Discovery – регламент на МЛС, който му дава приоритет пред други конкуренти за подписването му.

От присъединяването си към Барселона през 2022 г. Левандовски се е доказал като изключително продуктивен, отбелязвайки 109 гола в 164 мача и печелейки, наред с други, 2 титли в Ла Лига, оставайки един от лидерите на каталунския отбор.

