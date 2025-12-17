Двойник на Серхио Рамос събра погледите срещу Барселона снощи

Барселона имаше сериозни трудности да отстрани третодивизионния Гуадалахара за Купата на краля, но все пак се наложи с 2:0 над съперника си снощи. Освен всичко друго обаче испанските медии забелязаха любопитен момент в двубоя.
В 19-ата минута на мача телевизионните камери се фокусираха върху един от играчите на кастилския отбор и кадърът мигновено се превърна в сензация в социалните мрежи. Става дума за удивителната прилика между играча на домакините Борха Диас и легендата на Реал Мадрид Серхио Рамос.
Кадърът в социалните мрежи стана истинска сензация, като множеството коментари шеговито твърдяха, че култовият бивш бранител на "лос бланкос", който за последно игра в мексиканския Монтерей, е осъществил сензационен трансфер в скромния Гуадалахара.
За разлика от "близнака" си, Борха Диас играе като централен полузащитник или крило. Той е 35-годишен ветеран с богата кариера в редица скромни испански клубове. Сред тях са Фуенлабрада, Аренас, Сансе, Рекреативо, Райо Махадаонда, Мелиля, Талавера, Еркулес, Унионистас де Саламанка, Естепона, а от миналата година и Депортиво Гуадалахара.
Двубоят срещу Барселона за Купата на краля се оказа един от върховите моменти в дългата му кариера. Благодарение на приликата си със Серхио Рамос, Борха Диас попадна под светлината на прожекторите.
Той започна като титуляр срещу отбора на Ханзи Флик и беше заменен в 62-рата минута. По това време обаче социалните мрежи вече го бяха превърнали в знаменитост заради невероятното му сходство със Серхио Рамос.
Снимки: Imago