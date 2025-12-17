Двойник на Серхио Рамос събра погледите срещу Барселона снощи

Барселона имаше сериозни трудности да отстрани третодивизионния Гуадалахара за Купата на краля, но все пак се наложи с 2:0 над съперника си снощи. Освен всичко друго обаче испанските медии забелязаха любопитен момент в двубоя.

В 19-ата минута на мача телевизионните камери се фокусираха върху един от играчите на кастилския отбор и кадърът мигновено се превърна в сензация в социалните мрежи. Става дума за удивителната прилика между играча на домакините Борха Диас и легендата на Реал Мадрид Серхио Рамос.

¿SERGIO RAMOS, SOS VOS?👀🔥



Tremendo parecido de Borja Díaz, jugador de Guadalajara, al defensor español en el encuentro ante Barcelona por #CopaDelRey 😱 pic.twitter.com/WaDTdlvPE5 — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) December 16, 2025

Кадърът в социалните мрежи стана истинска сензация, като множеството коментари шеговито твърдяха, че култовият бивш бранител на "лос бланкос", който за последно игра в мексиканския Монтерей, е осъществил сензационен трансфер в скромния Гуадалахара.

За разлика от "близнака" си, Борха Диас играе като централен полузащитник или крило. Той е 35-годишен ветеран с богата кариера в редица скромни испански клубове. Сред тях са Фуенлабрада, Аренас, Сансе, Рекреативо, Райо Махадаонда, Мелиля, Талавера, Еркулес, Унионистас де Саламанка, Естепона, а от миналата година и Депортиво Гуадалахара.

¡Sí se parecen!😮



Borja Díaz, futbolista del Guadalajara reventó la redes con su TREMENDO parecido con Sergio Ramos. pic.twitter.com/7Z5l2ujHgq — FOX (@somos_FOX) December 17, 2025

Двубоят срещу Барселона за Купата на краля се оказа един от върховите моменти в дългата му кариера. Благодарение на приликата си със Серхио Рамос, Борха Диас попадна под светлината на прожекторите.

Той започна като титуляр срещу отбора на Ханзи Флик и беше заменен в 62-рата минута. По това време обаче социалните мрежи вече го бяха превърнали в знаменитост заради невероятното му сходство със Серхио Рамос.

Следвай ни:

Снимки: Imago