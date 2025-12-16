Тер Стеген е титуляр за Барселона, началото закъснява (съставите)

Барселона започва защитата на трофея си от Купата на краля в Испания с гостуване на третодивизионния Гуадалахара в среща от 1/16-финалите. Мачът в едноименния град ще започне с половин час закъснение - в 22:30 часа, тъй като имаше проблем с монтираната допълнителна трибуна. Победителят ще бъде определен само в този двубой.

Арена на сблъсъка е стадион “Педро Ескартин”, който пи принцип събира 6000 души. Специално за срещата обаче беше монтирана допълнителна трибуна за 2000 зрители.

Изненадващо титуляр на вратата на каталунците е Марк-Андре тер Стеген, който не е играл от миналия сезон. Титулярът Жоан Гарсия получава почивка и е извън групата. От първата минута започват още футболисти като Кристенсен, Рууни Бардагджи и 18-годишният ляв бек Жофре Торентс. Марк Касадо ще действа като десен бек.