Флик: Важното беше отношението и манталитетът, които демонстрирахме през целия мач

Ханзи Флик говори след трудната победа на Барселона срещу третодивизионния Гуадалахара в срещата от 1/16-финалите в турнира за Купата на Краля.
“Много съм доволен от отношението на играчите и победата. Мачовете за купата са трудни, но ние играхме добре. Важното беше отношението и манталитетът, които демонстрирахме през целия мач. За пореден път съм доволен от отношението на моите играчи към този мач – това беше ключът към нашата победа. Не винаги е лесно да се вкарат голове в подобни мачове, но ние успяхме”, каза Флик.
Наставникът на каталунците, които са и настоящият носител на трофея коментира още представянето на вратаря Марк-Андре тер Стеген, който за първи път този сезон бе титуляр.
“Марк е капитанът, изиграл е много мачове. Говорихме с треньорите и решихме да му дадем възможност да играе”, каза още Флик.