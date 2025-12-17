Флик: Важното беше отношението и манталитетът, които демонстрирахме през целия мач

Ханзи Флик говори след трудната победа на Барселона срещу третодивизионния Гуадалахара в срещата от 1/16-финалите в турнира за Купата на Краля.

“Много съм доволен от отношението на играчите и победата. Мачовете за купата са трудни, но ние играхме добре. Важното беше отношението и манталитетът, които демонстрирахме през целия мач. За пореден път съм доволен от отношението на моите играчи към този мач – това беше ключът към нашата победа. Не винаги е лесно да се вкарат голове в подобни мачове, но ние успяхме”, каза Флик.

Наставникът на каталунците, които са и настоящият носител на трофея коментира още представянето на вратаря Марк-Андре тер Стеген, който за първи път този сезон бе титуляр.

“Марк е капитанът, изиграл е много мачове. Говорихме с треньорите и решихме да му дадем възможност да играе”, каза още Флик.

