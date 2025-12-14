Популярни
  Ботев (Враца)
  2. Ботев (Враца)
  11-те на Добруджа и Ботев (Враца)

11-те на Добруджа и Ботев (Враца)

  • 14 дек 2025 | 11:56
  • 2515
  • 0
11-те на Добруджа и Ботев (Враца)

Станаха ясни стартовите състави на Добруджа и Ботев (Враца). Двата тима се изправят един срещу друг в двубой от 1/8-финалите в Sesame Купа на България.

ДОБРУДЖА – БОТЕВ (ВРАЦА) 0:0

Стартови състави:

Добруджа: 1. Георги Аргилашки, 70. Кольо Станев, 3. Димитър Пиргов, 37. Венцислав Керчев, 45. Джан Хасан, 23. Малик Ндор, 82. Томаш Силва, 8. Лукас Кардозо, 27. Монтасар Трики, 10. Аарон Апия, 88. Диого Мадалено

Ботев (Враца): 1. Любомир Василев, 4. Ариан Кабаши, 5. Божидар Чорбаджийски, 8. Антоан Стоянов, 9. Даниел Генов, 17. Хосе Гайегос, 24. Мартин Смоленски, 32. Мартин Дичев, 36. Милен Стоев, 33. Кристиян Малинов, 97. Владислав Найденов

