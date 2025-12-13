Популярни
  3. 11-те на Славия и ЦСКА 1948, седем българи на терена, французите са шестима

  • 13 дек 2025 | 11:13
  • 1292
  • 1
Станаха ясни стартовите състави на Славия и ЦСКА 1948 за първия съботен двубой от турнира Sesame Купа на България. Срещата в столичния квартал "Овча купел" започва в 12:00 часа. Интересно е, че на терена излизат общо шестима футболисти, родени във Франция: четирима в Славия и двама в ЦСКА 1948, а общо българите сред титулярите са седмина - петима при "белите" и двама при "червените".

Славия 0:0 ЦСКА 1948

Стартовите състави:

Славия: 12. Леви Нтумба, 87. Диего Фераресо, 4. Никола Савич, 6. Мартин Георгиев, 24. Лазар Марин, 8. Исак Соле, 11. Мохамед Досо, 73. Иван Минчев, 77. Емил Стоев, 18. Кристиян Балов, 10. Янис Гермуш.

ЦСКА 1948: 13. Димитър Шейтанов, 2. Даниел Медина, 4. Андре Хофман, 21. Лаша Двали, 8. Йоан Маниен, 22. Огнен Гашевич, 10. Борислав Цонев, 20. Браян Собреро, 67. Фредерик Масиел, 93. Мамаду Диало, 77. Елиас Франко.

