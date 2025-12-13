Популярни
Спартак (Варна) 0:0 Ботев (Пловдив)

  • 13 дек 2025 | 14:59
  • 5052
  • 7
Спартак (Варна) 0:0 Ботев (Пловдив)

Отборите на Спартак (Варна) и Ботев (Пловдив) играят при резултат 0:0 в сблъсък от 1/8-финалите на Sesame Купа на България.

СПАРТАК (ВАРНА) - БОТЕВ (ПЛОВДИВ) 0:0

Стартови състави:

Спартак (Варна): 1. Илия Шаламанов, 3. Матео Петрашило, 4. Иван Алексиев, 8. Даниел Иванов, 9. Даниел Халачев, 11. Александър Георгиев, 17. Цветослав Маринов, 18. Саад Мокачар, 19. Емил Янчев, 88. Дамян Йорданов, 94. Луис Пахама

Ботев (Пловдив): 29. Даниел Наумов, 4. Николо Солдо, 7. Никола Илиев, 8. Тодор Неделев, 17. Николай Минков, 22. Еник Куатенг, 23. Армстронг Око-Флекс, 30. Франклин Маскоте, 38. Константинос Балоянис, 87. Симеон Петров

