  Sportal.bg
  2. ЦСКА
  ЦСКА 0:1 Локо (Сф), Делев откри

ЦСКА 0:1 Локо (Сф), Делев откри

  • 13 дек 2025 | 17:58
  • 13823
  • 43
ЦСКА 0:1 Локо (Сф), Делев откри
Слушай на живо: ЦСКА - Локомотив (София)

ЦСКА и Локомотив (София) играят при 0:1 в 1/8-финален двубой от турнира Sesame Купа на България. Спас Делев откри резултата в шестата минута.

"Червените" са направили само една промяна в сравнение с 11-те, които започнаха при поражението с 0:2 от Черно море преди седмица. Панайотов отстъпва мястото си на Скаршем.

Даскалов отправи първия точен удар в третата минута, а Лапоухов без проблем улови.

ЦСКА - ЛОКОМОТИВ (СОФИЯ) 0:1

0:1 Спас Делев 6

ЦСКА: 21. Лапоухов, 2. Пастор, 4. Лапеня, 5. Делова, 17. Мартино, 6. Жордао, 7. Скаршем, 99. Етоо, 73. Илиев, 28. Питас, 9. Годой

ЛОКОМОТИВ (СОФИЯ): 99. Величков, 14. Лясков, 44. Кацаров, 31. Станоев, 27. Галчев, 91. Бидунга, 22. Даскалов, 4. Дембеле, 13. Рапосо, 7. Делев, 77. Карузо

В Левски 2007 умуват за старта, търсят съперници за контроли

ЦСКА 1948 изхвърли Славия след трилър с продължения

Три контроли за Ком

Всичко е ясно за подготовката на Черноломец

Уточниха подготовката на ФК Димитровград

Насрочиха старта, ясни са и контролите на Секирово

Ботев (Пловдив) премина с лекота през Варна

ЦСКА 1948 изхвърли Славия след трилър с продължения

Ливърпул 1:0 Брайтън, голям пропуск на гостите

Челси 2:0 Евертън, Мало Густо с гол и асистенция

Хаос и вандализъм покрай Лео Меси в Индия

