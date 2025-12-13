ЦСКА 0:1 Локо (Сф), Делев откри

Слушай на живо: ЦСКА - Локомотив (София)

ЦСКА и Локомотив (София) играят при 0:1 в 1/8-финален двубой от турнира Sesame Купа на България. Спас Делев откри резултата в шестата минута.

"Червените" са направили само една промяна в сравнение с 11-те, които започнаха при поражението с 0:2 от Черно море преди седмица. Панайотов отстъпва мястото си на Скаршем.

Даскалов отправи първия точен удар в третата минута, а Лапоухов без проблем улови.

ЦСКА - ЛОКОМОТИВ (СОФИЯ) 0:1



0:1 Спас Делев 6

ЦСКА: 21. Лапоухов, 2. Пастор, 4. Лапеня, 5. Делова, 17. Мартино, 6. Жордао, 7. Скаршем, 99. Етоо, 73. Илиев, 28. Питас, 9. Годой

ЛОКОМОТИВ (СОФИЯ): 99. Величков, 14. Лясков, 44. Кацаров, 31. Станоев, 27. Галчев, 91. Бидунга, 22. Даскалов, 4. Дембеле, 13. Рапосо, 7. Делев, 77. Карузо