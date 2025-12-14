11-те на Локомотив (Пд) и Монтана

Станаха ясни титулярните състави на Локомотив (Пловдив) и Монтана, които се изправят един срещу друг в двубой от осминафиналите на Sesame Купа на България. Битката на "Лаута" стартира в 16:00 ч. с първия съдийски сигнал на Тодор Киров.

"Смърфовете" се намират в серия от четири поредни мача без победа, а ситуацията е още по-тежка за гостите, които имат четири загуби и две равенства в последните си шест срещи. В предишния кръг на турнира тимът на Душан Косич се справи с Дунав (Русе), а монтанци отстраниха Марек.

Локомотив (Пловдив) - Монтана



Стартови състави:

Локомотив (Пловдив): 40. Петар Зовко, 2. Адриан Кова, 23. Мартин Русков, 4. Андрей Киндрис, 21. Енцо Еспиноса, 22. Ивайло Иванов, 39. Парвизджон Умарбаев, 12. Ефе Али, 7. Севи Идриз, 94. Каталин Иту, 9. Хуан Переа;

Монтана: 30. Васил Симеонов, 15. Кристофър Ачемпонг, 5. Мартин Михайлов, 25. Соломон Джеймс, 20. Ариан Мършуля, 8. Петър Атанасов, 23. Антон Тунгаров, 21. Илиас Илиадис, 27. Томас Азеведо,11. Витиньо, 7. Борис Димитров.