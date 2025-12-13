Спалети: Препоръчвал съм Италиано на всички, не само на Де Лаурентис

Популярни
  • 13 дек 2025 | 22:00
Наставникът на Ювентус Лучано Спалети засипа с похвали колегата си Винченцо Италиано и неговия отбор Болоня преди неделния сблъсък между двата тима на “Ренато Дал’Ара”. Той също така коментира предположенията, че в следващите мачове на “бианконерите” може да изпробва схема на игра с четирима в защита.

“Определено има неща, които можеш да научиш от Италиано. За мен той е сред най-добрите млади специалисти, с които разполагаме. Затова съм го препоръчвал на всички, не само на Аурелио Де Лаурентис (президента на бившия му клуб Наполи - б.р.). Похвали за треньора и за хората, изградили отбора. Там имат страхотно качество и знаят къде точно искат да стигнат. Те не изпитват никакъв страх и те карат да участваш в огромен брой единоборства. Въобще не ги бърка колко пространство оставят зад себе си. Трябва да прескачаме тези прегради и да не стигаме до ситуации един срещу един, а да преодоляваме играчите. Ако не сме готови за това, ще имаме трудна вечер.

Характерът е фундаментален аспект във футбола. В миналото той принадлежеше само на тези, които дръзваха да играят рисковано. Сега обаче става въпрос за приемане, че битката е по целия терен, като изтласкваш опонентите си в пространствата, които ти искаш. Едно-единствено отиграване може да стигне да получиш добра оценка от медиите, но за да играеш като шампион, трябва да си в сърцето на отбора в продължение на 90 минути и да си близо до топката. Никой не може да ме убеди да не очаквам големи неща от тези момчета, нито да приема, че те не са добри. Един треньор трябва да бъде обсебен от идеята да подобрява своя тим.

Вече можем да разчитаме на Даниеле Ругани. Що се отнася до Бремер, той все още се нуждае от време заради предходната си контузия, така че трябва да сме внимателни, въпреки че той е на разположение и иска да играе. Дали ще пробвам отбрана от четирима в тренировките? Продължавам да се изненадвам, когато слушам за схеми на терена. В днешния футбол, това донякъде се е променило. Не печелиш чрез заемането на позиции, а на пространства, решавайки къде искаш да отведеш играта. Навсякъде по терена има ситуации един на един, така че трябва да се адаптираме. Вярно е, че искам да използвам 4-3-3 или 4-2-3-1, опитвайки се да направя нещо различно, но това е просто отправната точка, защото играта те принуждава да използваш различни схеми по време на мача”, заяви Спалети на днешната си пресконференция.

Снимки: Gettyimages

