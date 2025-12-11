Дел Пиеро: Ювентус не е за всеки

Легендата на Ювентус Алесандро Дел Пиеро знае, че да играеш за гранда от Торино "не е за всеки". Според него настоящите играчи усещат "тежестта на миналото". Той коментира представянето на Юве след вчерашния мач срещу Пафос. "Бианконерите" спечелиха с 2:0, но съперникът им имаше доста възможности да поведе.

"Тежестта на миналото, по отношение на успехите на клуба, е тук, но и тежестта на близкото минало, защото този отбор се роди от това, което се случи миналия сезон с някои големи промени", заяви Дел Пиеро.

Del Piero warns ‘Juventus isn’t for everyone’, offers advice to Spalletti > https://t.co/OaaZgvOAgf pic.twitter.com/MSlLxjicKf — JuveFC (@juvefcdotcom) December 11, 2025

"Играчи с характер бяха заменени от млади футболист, а средата в Ювентус не е за всеки. По-сложно е. Трудностите са ежедневни. Те спечелиха сега, но трябва да отидат в Болоня в неделя. Има спешност в защита, защото Спалети иска защитник с десен крак да играе отдясно на централната защита. Той променя много, но няма яснота тактически или дори по отношение на играчите освен Йълдъз", допълни той.

Снимки: Imago