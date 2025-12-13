Семейство Аниели отказа да продаде Ювентус на криптокомпания

Семейство Аниели няма намерение да продава акциите си в Ювентус на Tether или на когото и да било друг, съобщиха източници, близки до холдинговата компания на фамилията - Exor, след като криптогрупата изпрати оферта за исторически най-успешния футболен клуб в Италия.

Tether направи предложение до Exor за закупуване на целия ѝ дял в клуба от Серия "А". Криптофирмата има дял от над 10% в Ювентус и е вторият по големина акционер след Exor. Предложението предвижда придобиването на целия дял на мажоритарния собственик в клуба, представляващ 65,4% от общия акционерен капитал, заяви Tether в прессъобщение, без да разкрива цената, на която иска да закупи акциите. Компанията добави, че ще направи публично предложение за закупуване на останалите акции на Ювентус на същата цена, предложена на Exor. Криптогрупата възнамерява да инвестира 1 милиард евро в подкрепа на клуба, ако придобиването бъде завършено.

Главният изпълнителен директор на Exor Джон Елкан заяви през ноември, че семейство Аниели няма намерение да продава акции в Ювентус. Връзките на семейството с клуба от Торино датират от 1923 г., когато Едоардо Аниели става негов председател.

