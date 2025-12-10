Съставите на Ювентус и Пафос

Популярни
  • 10 дек 2025 | 21:04
  • 275
  • 1
Тази вечер Ювентус посреща Пафос в мач от 6-ия кръг на Шампионската лига. "Старата госпожа" има доста скромен точков актив до момента и днешният мач е в графата "задължителни", ако не иска да се окаже под чертата в битката за продължаване към елиминациите. Кипърският дебютант обаче се представя над очакванията и е с равни точки с "бианконерите", като ще направи всичко възможно да измъкне нещо и от визитата си в Торино.

Маурицио Сари залага на Джонатан Дейвид като изнесен нападател, а той ще има подкрепата на Егон Жегрова и Кенан Йълдъз. Фабио Мирети и Мануел Локатели ще си партнират в средата на терена, а на крилата ще действат Андреа Камбиазо и Уестън Маккени.

За гостите Андерсон започва в предни позиции, а Жоао Корея и Влад Драгомир ще действат зад гърба му. Пепе и Иван Шунич ще бъдат двойката опорни халфове, а в ролята на халф.бекове ще се изявяват Мислав Оршич и Бруно.

ЮВЕ: Ди Грегорио, Калюлю, Кели, Копмайнерс, Камбиазо, Маккени, Мирети, Локатели, Жегрова, Йълдъз, Дейвид

ПАФОС: Михаил, Лукасен, Луиш, Голдер, Пепе, Шунич, Бруно, Оршич, Корея, Драгомир, Андерсон

