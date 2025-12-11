Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ювентус
  3. Ядосаният Спалети: На моменти представянето ни беше истински срам

Ядосаният Спалети: На моменти представянето ни беше истински срам

  • 11 дек 2025 | 03:17
  • 138
  • 0
Ядосаният Спалети: На моменти представянето ни беше истински срам

Треньорът на Ювентус Лучано Спалети изрази недоволство от представянето на своя отбор, въпреки победата с 2:0 над Пафос в шестия кръг от основната фаза на Шампионската лига.

„Беше много важно да спечелим. След победа всичко изглежда по-добре. Анализирайки мача обаче, разбирам, че със сигурност трябва да правим повече. Не сме доволни, момчетата не са доволни от себе си, на моменти правехме само минимума“, заяви Спалети.

„Някои ситуации през първото полувреме бяха откровено срамни. След почивката се отпуснахме малко и започнахме да действаме по-спокойно с топката, взимайки по-добри решения", продължи опитният специалист.

Ювентус се събуди след почивката и си свърши работата срещу Пафос
Ювентус се събуди след почивката и си свърши работата срещу Пафос

„Вярно е, че имаме известни трудности в отбрана. Очевидно, че ни е нужен централен защитник, играещ с десен крак, защото Калюлю трябва да бъде краен защитник, а тази позиция в момента се заема от Уестън Маккени. Когато на Камбиазо му се налага да се защитава срещу физически мощни нападатели, той изпитва известни затруднения, неговите силни страни се проявяват в атака", обясни Спалети.

„Позволихме твърде много на Пафос през първото полувреме. Допуснахме и няколко елементарни грешки. Понякога е просто невероятно да ги видиш и да осъзнаеш, че нашите играчи не могат да вземат правилните решения в тези епизоди, но такава е ситуацията, в която се намираме“, завърши Спалети.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

В Турция разследват и мача между Фенербахче и Щутгарт за незаконни залагания

В Турция разследват и мача между Фенербахче и Щутгарт за незаконни залагания

  • 11 дек 2025 | 01:47
  • 282
  • 0
Тебас не се отказва - иска мач от Ла Лига да се играе в Саудитска Арабия

Тебас не се отказва - иска мач от Ла Лига да се играе в Саудитска Арабия

  • 11 дек 2025 | 01:35
  • 243
  • 0
Двама души са пострадали от пиротехниката на "Алианц Арена" по време на мача Байерн - Спортинг

Двама души са пострадали от пиротехниката на "Алианц Арена" по време на мача Байерн - Спортинг

  • 11 дек 2025 | 01:19
  • 240
  • 0
Германските женски футболни клубове основаха своя собствена лига

Германските женски футболни клубове основаха своя собствена лига

  • 11 дек 2025 | 01:08
  • 257
  • 0
Борусия (Дортмунд) не стори достатъчно за победа над Бодьо/Глимт

Борусия (Дортмунд) не стори достатъчно за победа над Бодьо/Глимт

  • 11 дек 2025 | 00:35
  • 545
  • 0
Байер и Нюкасъл разделиха точките след хубава втора част и продължават да мечтаят

Байер и Нюкасъл разделиха точките след хубава втора част и продължават да мечтаят

  • 11 дек 2025 | 00:26
  • 826
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гостите доминираха в днешните мачове в Шампионската лига

Гостите доминираха в днешните мачове в Шампионската лига

  • 10 дек 2025 | 23:59
  • 20857
  • 11
Манчестър Сити също наказа Реал в Мадрид

Манчестър Сити също наказа Реал в Мадрид

  • 10 дек 2025 | 23:07
  • 27921
  • 350
Перфектна вечер за Арсенал - шеста победа, красиви голове и сигурно място в топ 8 на ШЛ

Перфектна вечер за Арсенал - шеста победа, красиви голове и сигурно място в топ 8 на ШЛ

  • 10 дек 2025 | 23:55
  • 11022
  • 10
ПСЖ не успя да пробие страхотен Унай Симон, но си гарантира мястото в директните елиминации

ПСЖ не успя да пробие страхотен Унай Симон, но си гарантира мястото в директните елиминации

  • 10 дек 2025 | 23:51
  • 5565
  • 5
Ювентус се събуди след почивката и си свърши работата срещу Пафос

Ювентус се събуди след почивката и си свърши работата срещу Пафос

  • 10 дек 2025 | 23:53
  • 5420
  • 9
Фридрихсхафен приземи Левски в София в CEV Cup

Фридрихсхафен приземи Левски в София в CEV Cup

  • 10 дек 2025 | 21:30
  • 11541
  • 14