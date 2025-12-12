Италиано: Това беше един от най-силните ни мачове, откакто съм в Болоня

Наставникът на Болоня Винченцо Италиано изрази голямото си задоволство от снощната победа с 2:1 в гостуването на Селта в Лига Европа. Той дори определи мача като един от най-добрите за “рособлу” под негово ръководство.

“Мисля, че днес отборът игра изключително добре, след като изостанахме в резултата след грешка от наша страна. Това, че обърнахме този съперник, че показахме такава игра и че не допускахме положения, ме кара да мисля, че направихме един от най-добрите ни мачове, откакто съм в Болоня. Срещнахме тим, който тъкмо беше победил Реал Мадрид и имаше увереност. Днес момчетата, въпреки че бяха в много извънредна ситуация, изиграха фантастичен мач. Те ми обещаха подарък за рождения ден и си спазиха обещанието”, коментира след двубоя Италиано, който в сряда навърши 48 години.

Той също така похвали автора на двете попадения на тима Федерико Бернардески. “Преди мача казах, че е редно да очакваме повече от крилата по отношение на голове и постоянство. Все пак Рикардо Орсолини не може сам да върши тази работа. Днес Бернардески изигра фантастичен гол, като дори му отмениха още един гол заради един пръст разстояние. Радвам се за него и за приноса му”, добави треньорът на Болоня.

Снимки: Gettyimages