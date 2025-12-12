Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Болоня
  3. Италиано: Това беше един от най-силните ни мачове, откакто съм в Болоня

Италиано: Това беше един от най-силните ни мачове, откакто съм в Болоня

  • 12 дек 2025 | 11:45
  • 232
  • 0

Наставникът на Болоня Винченцо Италиано изрази голямото си задоволство от снощната победа с 2:1 в гостуването на Селта в Лига Европа. Той дори определи мача като един от най-добрите за “рособлу” под негово ръководство.

Бернардески вдъхнови Болоня за обрат във Виго
Бернардески вдъхнови Болоня за обрат във Виго

“Мисля, че днес отборът игра изключително добре, след като изостанахме в резултата след грешка от наша страна. Това, че обърнахме този съперник, че показахме такава игра и че не допускахме положения, ме кара да мисля, че направихме един от най-добрите ни мачове, откакто съм в Болоня. Срещнахме тим, който тъкмо беше победил Реал Мадрид и имаше увереност. Днес момчетата, въпреки че бяха в много извънредна ситуация, изиграха фантастичен мач. Те ми обещаха подарък за рождения ден и си спазиха обещанието”, коментира след двубоя Италиано, който в сряда навърши 48 години.

Той също така похвали автора на двете попадения на тима Федерико Бернардески. “Преди мача казах, че е редно да очакваме повече от крилата по отношение на голове и постоянство. Все пак Рикардо Орсолини не може сам да върши тази работа. Днес Бернардески изигра фантастичен гол, като дори му отмениха още един гол заради един пръст разстояние. Радвам се за него и за приноса му”, добави треньорът на Болоня.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Антони: Знам, че мога да вкарам още

Антони: Знам, че мога да вкарам още

  • 12 дек 2025 | 07:23
  • 2052
  • 0
Васко обърна Флуминензе и гледа към финала на Копа Betano

Васко обърна Флуминензе и гледа към финала на Копа Betano

  • 12 дек 2025 | 06:22
  • 1892
  • 2
Джеко може да напусне Фиорентина през зимния прозорец

Джеко може да напусне Фиорентина през зимния прозорец

  • 12 дек 2025 | 05:49
  • 2325
  • 0
Интер Маями откупи Родриго де Пол

Интер Маями откупи Родриго де Пол

  • 12 дек 2025 | 05:27
  • 4132
  • 0
Украйна реши къде ще домакинства на баражите за Мондиал 2026

Украйна реши къде ще домакинства на баражите за Мондиал 2026

  • 12 дек 2025 | 04:55
  • 3946
  • 3
Шест отбора си гарантираха директните елиминации в Лига Европа

Шест отбора си гарантираха директните елиминации в Лига Европа

  • 12 дек 2025 | 04:25
  • 3014
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Битката на годината: Кобрата залага световната си титла срещу опасния Гасиев

Битката на годината: Кобрата залага световната си титла срещу опасния Гасиев

  • 12 дек 2025 | 08:05
  • 13696
  • 43
Слот: Днес ще говоря със Салах, но няма причина да не искам да остане

Слот: Днес ще говоря със Салах, но няма причина да не искам да остане

  • 12 дек 2025 | 11:32
  • 2529
  • 0
Завързан сблъсък между Черно море и Арда на "Тича" за Купата

Завързан сблъсък между Черно море и Арда на "Тича" за Купата

  • 12 дек 2025 | 07:10
  • 6385
  • 3
Добри новини за Левски: Сангаре няма да покорява Африка

Добри новини за Левски: Сангаре няма да покорява Африка

  • 12 дек 2025 | 10:29
  • 3661
  • 6
Христо Янев търси първата си победа над Генчев

Христо Янев търси първата си победа над Генчев

  • 12 дек 2025 | 10:13
  • 5631
  • 3
Лудогорец изпусна победата след гигантски сблъсък в ЛЕ, Десподов блести, а Недялков с кошмарен мач

Лудогорец изпусна победата след гигантски сблъсък в ЛЕ, Десподов блести, а Недялков с кошмарен мач

  • 11 дек 2025 | 21:44
  • 89353
  • 257