Холанд: Искам да продължа в Англия, това е най-доброто място за футбол

Тази вечер Манчестър Сити гостува на “Бернабеу“ с цел да спечели три точки в Шампионската лига и същевременно да усложни още повече ситуацията за Чаби Алонсо и неговия Реал Мадрид. В този контекст Ерлинг Холанд се очертава като ключова фигура за амбициите на „гражданите“ на „бялата“ крепост. Преди сблъсъка норвежкият нападател даде интервю за The Rest Is Football, в което коментира актуални теми, трансфера си в Сити и своето бъдеще.

За начало норвежкият национал обясни защо не използва ръкавици, когато играе, въпреки студа. „Харесвам класическия стил, знаете. Хубаво е. Освен това никога не ме виждате да играя с ръкавици. Това е, защото баща ми щеше да ме набие, ако го направя. Така че съм и малко старомоден“, посочи той.

Освен това той разкри подробности около трансфера си в Сити – сделка, която се осъществи, загърбвайки оферти от други заинтересовани клубове: „Гуардиола ми се обади. Беше приятен разговор. Каза ми, че мога да вкарам много голове с него. В Норвегия гледаме Премиър лийг. Когато Пеп ми се обади, не се поколебах. В крайна сметка мисля, че нещата се получават добре. Смятам, че моментът е много важен. Когато пристигнах в Сити, те се нуждаеха от нападател. Бях мотивиран и да докажа, че отборът може да играе и директен футбол, а не само да си подава топката безкрайно.“

През последните седмици станахме свидетели на няколко случая на играчи, които се ядосват при смяна. Холанд обаче уверява, че „последното нещо, което бих направил, е да покажа на някого, че съм ядосан, че ме сменят“. „Нека бъдем честни, когато вкарах пет гола срещу РБ Лайпциг, разбира се, че исках да вкарам и шести. Но мисля, че би било голямо неуважение към играча, който влиза на мое място, ако изляза ядосан“, отбеляза той.

Нападателят коментира и бъдещето си, което по всичко изглежда ще бъде свързано с Манчестър Сити за години напред: „Спокоен съм, концентриран и много щастлив тук, така че това е наистина добро място за развитие. В крайна сметка Англия е футболна страна и мисля, че е най-доброто място за игра. Искам да бъда част от това.“

Същевременно норвежецът не спести похвалите си за Пеп Гуардиола, когото смята за гений. „Мисля, че той е нещо като гений, но това, което ме изненада, е неговата упорита работа. Той работи по-усърдно от всички. Той е най-работливият в клуба. Пръв идва, последен си тръгва и мисля, че това го е извело толкова далеч – благодарение на ежедневната му работа. Това е отдаденост, мотивация, а също и интензивен начин на виждане на футбола и работа с него. Това е основното“, смята Холанд.

Норвежецът сподели и част от нещата в семейството си.

“Да, аз съм футболен фен, затова гледам всякакви мачове. Всъщност, преди няколко дни вечеряхме и отидох да видя дали има някакъв мач [по телевизията]. Казах на жена ми: „Играят Манчестър Юнайтед срещу Уест Хам, да го пуснем“, а тя ми отговори: „Толкова ми е писнало от футбол. Гледаме футбол през цялото време.“ А аз отговорих: „Да, затова сме тук.“ И гледахме мача, очевидно“, добави той.

Двойката има бебе на почти една година, а Холанд наскоро стартира канал в YouTube, в който показва, че не само седи и гледа футбол: “Аз готвя. Това вероятно ще прозвучи малко смущаващо, но приятелката ми обича да играе на Playstation. Затова играем Minecraft заедно. Строим къщи и всякакви такива неща“, каза той в едно от видеата.