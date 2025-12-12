Заснеха Салах на тайна среща с Джордан Хендерсън

Намиращият се в конфликт с Арне Слот в Ливърпул Мохамед Салах бе заснет да говори с бившия си съотборник на “Анфийлд” Джордан Хендерсън. Двамата прекараха известно време в лондонския ресторант Scalini в сряда, разкрива “Сън”. Двамата са пристигнали на мястото с маски - очевидно с цел да се скрият.

Най-вероятно Салах и Хендо са обсъждали настоящите проблеми на нападателя. Освен това, както е известно, интерес към Мо има от страна на клубове от Саудитска Арабия, а Хендерсън вече има опит от това първенство, тъй като прекара пет месеца в тамошния Ал-Етифак. Снимките показват как Салах е концентриран, докато слуша бившия си капитан в Ливърпул, който сега играе за Брентфорд.

Свидетели на тайния обяд разказаха как Хендо е говорил разпалено и е „отговарял на много въпроси от Мо“.

„И двамата влязоха с маски в стил „Ковид“ и носеха шапки, покриващи лицата им. Опитаха се да останат незабелязани - разказа източник пред изданието. - Останахме с отворени уста, когато видяхме, че това са Мо и Джордан. Първата мисъл беше: „Салах отива в Саудитска Арабия.“

Футболистите прекараха 90 минути в изискания ресторант, хапвайки вкусни ястия с паста, придружени от кафе и газирана вода.

„Мо изглеждаше щастлив, докато слушаше и попиваше всичко. Той непрекъснато задаваше въпроси на Джордан и се навеждаше напред, за да чуе какво му се казва. Не можех да повярвам на какво ставам свидетел. Беше очевидно, че Джордан обяснява неща на Мо, който слушаше много внимателно и очевидно обмисляше казаното”, сподели очевидец.