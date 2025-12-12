Слот: Днес ще говоря със Салах, но няма причина да не искам да остане

Арне Слот разкри, че днес се очаква развитие по темата с Мохамед Салах, тъй като двамата ще се срещнат. Мениджърът на Ливърпул увери, че няма причина да не иска нападателят да остане на “Анфийлд”. Утре “червените” приемат Брайтън, а по време на пресконференцията си нидерландецът беше засипан с въпроси за футболиста, с който е в конфликт. Самият Слот се подразни на някои журналисти, които искаха да изкопчат повече информация.

“Тази сутрин ще проведа разговор с Мо и и отнего ще зависи как ще изглеждат нещата утре - започна мениджърът. - Това, което ми трябва, е разговор с него, а следващия път, когато говоря за него, трябва да е лично с него, а не тук (пред вас медиите - б.р.). Няма много повече, което мога да кажа. Може да опитвате по различни начини (да ме разпитвате за него - б.р.), но тъкмо казах, че следващия път, когато говоря за него, трябва да е заедно с него тук. Мисля, че е имало много разговори през последната седмица между неговите представители и нашите. Извинение? Обикновено бих казал, че вече зададохте трите си въпроса!!”

“Кой взе решението (за изваждането му от групата - б.р.)? Мисля, че като клуб решихме — и аз бях част от това — да не го вземаме за мача с Интер. Въпросът за състава и групата за двубоите е моя работа, но винаги съм в контакт с хората от ръководството по тези теми. Говоря с Ричард Хюз повече, отколкото с Майкъл Едуардс… обсъждаме много неща. Искам ли Мо да остане? Това е просто друг начин да зададете същия въпрос, но следващия път, когато говоря за Мо, ще бъде с него. Не виждам причина да не искам да остане. Дали смятам, че съм бил прав? Безсмислено е да задавате този въпрос… нямаме загуба в четири мача? Този клуб е спечелил много мачове с Мо, така че това е отговорът”, продължи Слот.

Заснеха Салах на тайна среща с Джордан Хендерсън

Ето какво заяви Арне Слот по други теми

За Брайтън

В последните четири мача показахме, че е трудно да бъдем победени и че срещу нас трудно се създават положения. Отборът вложи много усилия. Малко нямахме и късмет с резултатите, но показахме голяма устойчивост – изиграхме четири срещи за 10 дни, при това без да можем да разчитаме на мнозина от играчите ни. Така че това е голям комплимент към момчетата. В това първенство се играе много по-директен футбол. Виждаме също така, че съперниците все по-често прилагат определени игрови планове срещу нас. Трябва да се адаптираме, а в мача със Съндърланд се затруднихме да създадем достатъчно положения.

За Алисон Бекер

Всеки път, когато даден играч е на разположение, да не говорим пък за някой толкова добър като него, е полезно, но и Мамардашвили свърши чудесна работа. Не мисля, че някой от двамата имаше много работа, защото почти не допускаме положения. Почти не сме позволили на съперниците да стигнат до положения в изминалите четири мача. Гиорги свърши добра работа, но е хубаво да имаме Али обратно.

За Федерико Киеза

Днес той ще тренира - предполагам, че е готов. Ендо и Гакпо? За тях ще са нужни седмици. Коди е с мускулна контузия, а Уата – с травма в глезена.

Tune in live from the AXA Training Centre as Arne Slot previews our Premier League fixture against Brighton 🔴 #LIVBHA https://t.co/vmyNBqzaIW — Liverpool FC (@LFC) December 12, 2025

За формата на Ливърпул на “Анфийлд”

Бих могъл да разбера този въпрос, но не мисля, че това е ситуацията – ние сме изпитвали затруднения и у дома, и като гости твърде много пъти. Има причини за това, за които съм говорил много пъти. Не гледам само домакинските мачове и резултатите ни – виждам го във всички други неща, които вече съм казал относно това защо сме изпускали точки и губили срещи.

За Исак и Екитике

Това, което всички видяхме, е нормално – колкото повече играят, толкова повече ще се напасват и по-добре ще си партнират на терена. Срещу Интер беше едва вторият им мач заедно и мисля, че ще виждаме още от това в бъдеще. Александър получи удар през първото полувреме, така че да видим дали ще може да започне утре.

За директния стил на игра

Не мисля, че височината автоматично означава, че даден футболист е идеално пригоден за директен стил. Някои са високи и им е трудно, други не са и доминират. Алекс и Юго могат да бъдат използвани по-добре в пространството зад защитата, отколкото с дълги топки към тях. Виждам, че Екитике се опитва да се справя с това все по-добре и по-добре, но има място за подобрение – както е и с много други аспекти от нашата игра.

За дълбочината на състава

Не, мисля, че е полезно, че в идните седмици няма да играем толкова много мачове, колкото досега. Колко отбори са имали три срещи за седем дни този сезон? Ние трябваше да го направим три пъти. Почти съм щастлив, че отпаднахме от Купата на Лигата. Имаме 13 полеви играчи с опит във Премиър лийг и ако бяхме продължили, трябваше да гостуваме на Арсенал в турнира във вторник (23 декември) след толкова много мачове. Може би някои ще разберат по-добре защо пуснах този състав срещу Кристъл Палас (за Карабао Къп). Не ми беше приятно, но го направих в името на отбора. Понякога играчите имат нужда от почивка — Собослай, Конате, Ван Дайк, Гравенбехр; толкова много изиграни минути. Така че е добре за тях, че навлизаме в период, в който има по една седмица почивка между мачовете и играчи ще се връщат след контузии и ще имам по-голям избор.



За малкото време за тренировки

Определено е от полза (когато ти остава време за тренировки - б.р.). Брайтън имаха пет дни да се подготвят за мача срещу нас, а ние чак днес можем за първи път да тренираме след гостуването на Интер. Но в Европа това е последното, за което трябва да се оплакваш — просто такава беше реалността през последните няколко месеца.“

Дербито между Ливърпул и Брайтън, което може да ви донесе 65-инчов 4K Ultra HD телевизор