Наказаха двама от Екваториална Гвинея за обиди

Двама футболисти от тима на Екваториална Гвинея получиха наказания заради обиди към съдия по време на Купата на африканските нации, а капитанът на Буркина Фасо Бертран Траоре е глобен, съобщиха националните федерации на двете страни.

Капитанът на Екваториална Гвинея Карлос Акакпо и полузащитникът Жозете Миранда са със спрени права за по четири мача заради това, че са псували и обиждали конгоанския съдия Месие Нкуну след загубата с 0:1 от Судан в неделя. Поражението остави Екваториална Гвинея на дъното в група "Е". Последните два мача от наказанието и на двамата играчи са условни със срок от една година. Така те ще пропуснат двубоя с Алжир, който е по-късно днес.

Траоре, който защитава цветовете на английския Съндърланд, е глобен с 10 000 долара заради обидни препратки след поражението на тима си с 0:1 от Алжир в неделя.

След двубоя Траоре каза: "Съдиите развалят мачовете. А освен това този рефер ме псуваше след срещата."

От Футболния съюз на Буркина Фасо съобщиха, че Бертран Траоре се извинява за поведението си. Той ще може да вземе участие в днешната среща със Судан.

