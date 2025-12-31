Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Екваториална Гвинея
  3. Наказаха двама от Екваториална Гвинея за обиди

Наказаха двама от Екваториална Гвинея за обиди

  • 31 дек 2025 | 18:33
  • 359
  • 0
Наказаха двама от Екваториална Гвинея за обиди

Двама футболисти от тима на Екваториална Гвинея получиха наказания заради обиди към съдия по време на Купата на африканските нации, а капитанът на Буркина Фасо Бертран Траоре е глобен, съобщиха националните федерации на двете страни.

Капитанът на Екваториална Гвинея Карлос Акакпо и полузащитникът Жозете Миранда са със спрени права за по четири мача заради това, че са псували и обиждали конгоанския съдия Месие Нкуну след загубата с 0:1 от Судан в неделя. Поражението остави Екваториална Гвинея на дъното в група "Е". Последните два мача от наказанието и на двамата играчи са условни със срок от една година. Така те ще пропуснат двубоя с Алжир, който е по-късно днес.

Нелеп автогол зарадва Судан срещу Екваториална Гвинея
Нелеп автогол зарадва Судан срещу Екваториална Гвинея

Траоре, който защитава цветовете на английския Съндърланд, е глобен с 10 000 долара заради обидни препратки след поражението на тима си с 0:1 от Алжир в неделя.

След двубоя Траоре каза: "Съдиите развалят мачовете. А освен това този рефер ме псуваше след срещата."

От Футболния съюз на Буркина Фасо съобщиха, че Бертран Траоре се извинява за поведението си. Той ще може да вземе участие в днешната среща със Судан.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Емблематичен футболист на Ман Юнайтед: Сър Алекс, Гуардиола и Клоп не могат да оправят клуба в момента

Емблематичен футболист на Ман Юнайтед: Сър Алекс, Гуардиола и Клоп не могат да оправят клуба в момента

  • 31 дек 2025 | 13:40
  • 7780
  • 1
В Ювентус са впечатлени от Спалети, опитват се да го обвържат дългосрочно

В Ювентус са впечатлени от Спалети, опитват се да го обвържат дългосрочно

  • 31 дек 2025 | 13:13
  • 1511
  • 2
Модрич: Видях Моуриньо да кара Кристиано Роналдо да плаче в съблекалнята

Модрич: Видях Моуриньо да кара Кристиано Роналдо да плаче в съблекалнята

  • 31 дек 2025 | 13:11
  • 13755
  • 7
Шеф на Наполи: Хойлунд има решаващ принос, оставането му е само формалност

Шеф на Наполи: Хойлунд има решаващ принос, оставането му е само формалност

  • 31 дек 2025 | 12:40
  • 2548
  • 1
Гари Невил с яростна критика към Аморим след равенството срещу Уулвс

Гари Невил с яростна критика към Аморим след равенството срещу Уулвс

  • 31 дек 2025 | 12:19
  • 8618
  • 7
Де ла Фуенте: Ще се борим за световната титла, дано Родри и Карвахал са здрави

Де ла Фуенте: Ще се борим за световната титла, дано Родри и Карвахал са здрави

  • 31 дек 2025 | 11:15
  • 1538
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Годината на Левски – сега ли е моментът за "синя" титла"?

Годината на Левски – сега ли е моментът за "синя" титла"?

  • 31 дек 2025 | 08:00
  • 8853
  • 89
Годината на ЦСКА – сериозни инвестиции и много по-големи цели

Годината на ЦСКА – сериозни инвестиции и много по-големи цели

  • 31 дек 2025 | 08:00
  • 9940
  • 101
Росен Божинов: Имам възможността и качествата да играя на по-високо ниво от Белгия

Росен Божинов: Имам възможността и качествата да играя на по-високо ниво от Белгия

  • 31 дек 2025 | 09:00
  • 9274
  • 7
В Италия: Рома мечтае да си върне Салах

В Италия: Рома мечтае да си върне Салах

  • 31 дек 2025 | 14:12
  • 6569
  • 11
Орела приключи с Добруджа в последния ден на годината

Орела приключи с Добруджа в последния ден на годината

  • 31 дек 2025 | 11:40
  • 11761
  • 30
Легендата Роберто Карлош претърпя спешна операция

Легендата Роберто Карлош претърпя спешна операция

  • 31 дек 2025 | 14:04
  • 8987
  • 14